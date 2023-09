The Wasteland - Ahmad Bahrimi - critique

Résumé : Quelque part perdue dans le désert iranien, une usine de briques est obligée de fermer face aux contraintes économiques. Les différents employés accusent très différemment le coup. Le superviseur Lotfollah joue les intermédiaires entre le patron et les ouvriers. Né et grandi sur place, il n’a jamais quitté l’enceinte de l’usine. Il va tenter d’accompagner les différents membres de la communauté – et notamment la belle Sarvar qu’il aime en secret.

Critique : Avec l’arrivée des drones dans le cinéma, le travelling a perdu de son aura. Le nouveau film d’Ahmad Bahrimi, connu essentiellement pour le magnifique Tableau noir, restitue au contraire ici une patte à l’ancienne. Voilà donc un film sur la condition ouvrière dans le Sud de l’Iran qui a à cœur à remettre à jour des pratiques anciennes de tournage ayant fait la gloire du septième art. La caméra vient chercher ses personnages dans de longs travellings d’une très grande beauté, tout en les enfermant dans un carré étroit sur l’écran, censé symboliser la perdition des travailleurs de la brique. Cette industrie artisanale est moribonde, remplacée par le ciment et étouffée par des années d’embargo américain. La cuisson méticuleuse de ces morceaux d’argile puisés à même le désert est le résultat de la sueur de familles entières qui entretiennent les fours, emportent sur des brouettes de fortune leurs matériaux et entreposent leurs trésors dans des allées de pierres cuites.

Il n’y a pas de mot suffisant pour caractériser la beauté des images. La lumière très travaillée et le noir et blanc subtil accompagnent le destin de ces familles pauvres qui vivent à même leur briqueterie dans des logements rudimentaires. Un chef de chantier apporte chaque jour des morceaux de glace pour étancher leur soif et se dévoue nuit et jour pour permettre à cette industrie artisanale de survivre. Mais le patron a quelque chose à annoncer à ses ouvriers qui ne sont plus payés depuis des mois. On se doute bien qu’il s’agit de la cessation imminente de cette activité économique traditionnelle. Mais Ahmad Bahrimi prend le temps de la révélation. Le long-métrage est construit sur la méthode narrative des Contes des mille et une nuits. En effet, le scénario empile les temporalités, avec un phénomène récursif multipliant les points de vue de l’histoire qui se déroule sous nos yeux. Chaque famille devient un personnage principal de ce récit d’une décomposition économique et sociale. On y perçoit les enjeux de rivalité entre les ouvriers, les luttes entre communautés kurdes et iraniennes, les récits amoureux qui ne se disent jamais vraiment, et surtout la domination du patronat qui s’autorise les pires conditions de travail, sous couvert d’un management patriarcal des temps anciens.

Voilà donc un nouveau petit miracle du cinéma iranien. Il y a chez le réalisateur une véritable recherche esthétique pour donner vie à ces gens de peu qui donnent de leur santé à des employeurs étouffés par les dettes, contre des mois de salaire en retard. Ahmad Bahrimi ne souhaite pas faire ici un cinéma de la lutte des classes. Il ne juge pas frontalement, sinon qu’il dénonce une économie ravagée par l’inflation à force de blocage des échanges commerciaux par les États-Unis. Le pouvoir iranien est égratigné aussi, lequel maintient au détriment de son peuple d’ouvriers un rapport de force absurde sur la question du nucléaire. On ressort de ce film totalement bouleversé, avec le sentiment que l’histoire du cinéma se réinvente dans ces pépites merveilleuses.