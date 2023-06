Tinnitus - Gregório Graziosi - critique

Résumé : Marina, trente ans, est une ancienne plongeuse professionnelle qui souffre de bourdonnements dans les oreilles affectant son équilibre physique et mental. Éloignée des bassins depuis un terrible accident, elle décide de reprendre la compétition dans l’espoir de remporter une médaille olympique.

Critique : Rares sont les films qui parviennent à obtenir un effet physique chez leur audience. Pourtant, c’est bien sur ce terrain que Tinnitus excelle, en nous immergeant dans une histoire qui livre ses secrets à travers une expérience sensorielle aussi pesante qu’admirable. En effet, le film multiplie les audaces visuelles et auditives, à défaut d’expérimenter sur le terrain narratif, et provoque à merveille ce léger malaise qui étreint, cette envie de se bander les yeux alors qu’aucune image ne choque vraiment, de se boucher les oreilles avant tout bruit parasite. En clair, le métrage parvient parfaitement à se jouer des attentes sensitives qu’il suscite.

Copyright Wayna Pitch

Formellement impeccable, il brille d’une singularité esthétique qui alterne le splendide et le tantinet formaliste, ce qui le classe d’emblée au rayon des films intéressants. En égrenant son sens du rythme particulier, presque lancinant comme un celui d’une proie qui vous rôderait autour, Tinnitus emprunte autant au thriller qu’à l’horreur dans ses codes de mise en scène, ce qui ravira les amateurs de l’un et l’autre.

Ce malaise, Graziosi le met savamment en scène à travers le parcours de Marina, frustrant, qui suscite rage et empathie chez le spectateur. La plongeuse est dépossédée de sa parole autant que de son corps. Pour preuve, elle est réduite au statut de cobaye d’un nouveau traitement contre les acouphènes, et seul son conjoint, médecin en charge des tests, s’autorise à parler du ressenti de l’athlète. Son corps, lui, l’empêche de se réaliser pleinement, et est rongé de l’intérieur par des bruits absents du monde sensible, et qui la rendent folle. En plus de cela, Graziosi montre comment ses relations amicales et conjugales s’enveniment, se complexifient, et parvient alors à susciter une inquiétude diffuse qui parcourt le film et l’échine de celui qui le regarde.

Copyright Wayna Pitch

Résulte de ce cocktail un inconfort paradoxal, de celui qui empêche d’aimer un film autant qu’il force à l’admirer. C’est peut-être cela qui fait la force de Tinnitus : susciter l’admiration à travers la folie et, presque, le dégoût. Les performances convaincantes du casting majoritairement féminin achèvent de rendre son visionnage aussi pénible que remarquable.