Tokarev - la critique du film + le test DVD

Résumé : Paul Maguire, désormais père de famille rangé, est rattrapé par son passé d’ancien criminel lorsque sa fille Caitlin est kidnappée. Il réunit alors ses deux anciens partenaires et doit se replonger dans le souvenir de ses erreurs passées pour tenter de retrouver sa fille et les coupables.



Critique : Alors que Joe permettait à Nicolas Cage de retrouver une vraie crédibilité aux yeux de la critique, le revoilà prêt à cachetonner sévère dans un DTV mis en scène par l’Espagnol Paco Cabezas (Les disparus). Tokarev (du nom d’un pistolet semi automatique développé par l’armée rouge), c’est un peu la mauvaise combinaison entre Taken et 12 heures, emballé avec un tout petit peu plus de goût que la plupart des séries B d’action à destination des bacs. Dans le rôle d’un ancien criminel bien rangé qui doit reprendre du service suite au rapt de sa fille, Cage retombe rapidement dans ses travers habituels, à savoir coupe de cheveux improbable et interprétation en roue libre où il s’applique à bien forcer le trait (Danny Glover et Peter Stormare ne feront pas mieux avec quelques pauvres minutes à l’écran en vue de récupérer leur chèque...).



Sur le plan narratif, le manque d’originalité est assez flagrant, Cage et ses partenaires s’en vont régler leurs comptes de droite à gauche histoire de glaner quelques infos sur les ravisseurs supposés (des Russes du genre très très méchants, même que leur chef a le Kremlin tatoué dans le dos...). Après avoir tourné longtemps autour du pot, nos ex-truands finiront par se mordre la queue en exhumant un vieux dossier pas très net de leur passé. Le pourquoi du comment de cette sombre affaire débouche avec mollesse sur un dernier acte d’une belle ineptie (on évitera volontairement le spoil pour les plus téméraires). Jim Agnew et Sean Keller, les scénaristes déjà coupables du Giallo de Dario Argento, n’ont pas retenu la leçon et continuent à nous pondre du script rance.



Les seules notes positives à mettre à l’actif de la série B sont les efforts du directeur de la photographie Andrzej Sekula (l’homme avait œuvré sur Reservoir Dogs et Pulp Fiction) ainsi que la mise en scène d’une petite poignée de fusillades relativement efficaces (les coups de shotgun font mal, beaucoup plus que la pauvre lame dont se sert le père Cage).

Au final, voilà un DTV dispensable qui tombe à plat avec son intrigue. Et dire que Le Chaos alias Left Behind en VO débarque lui aussi directement en DVD en ce mois de janvier 2015 précédé d’une réputation exécrable. Il n’aura donc fallu qu’un seul film à Nic pour s’égarer du chemin de la rédemption artistique... à notre plus grand regret !

LE TEST DVD :

Edition sommaire qui déploie cependant d’intéressants atouts techniques pour le support DVD.

Les suppléments :

0

Suppléments aux abonnés absents. Pas même une bande-annonce.

L’image :



Le film est doté de textures très agréables à l’œil qui permettent d’apprécier le rendu visuel plus qu’acceptable voulu par le directeur de la photographie Andrzej Sekula.

Le son :



Les deux pistes 5.1 Dolby Digital sont armées de beaucoup de présence et de puissance lors des nombreux gunfights. Les dialogues sont quant à eux d’une fluidité imparable.