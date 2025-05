Tom Foot - Bo Widerberg - critique

Résumé : Johan Bergman, petit Suédois de six ans, a une sacrée frappe et un redoutable sens du dribble. Repéré par Mackan, buteur star, ce petit prodige du foot lui vole la vedette. Propulsé directement chez les pros, il vient même au secours de l’équipe nationale suédoise pour l’aider à se qualifier pour la Coupe du monde 1974. Mais il a de plus en plus de mal à concilier vie d’enfant et exigences du métier de footballeur professionnel…

Critique : Johan Bergman, véritable graine de champion, a de l’or dans les pieds lorsqu’il touche un ballon rond. D’abord remarqué par un hasard des plus heureux, il va rapidement intégrer l’équipe nationale de football de Suède. Le sobriquet de Tom Foot (comparaison aisée à Tom Pouce, du fait qu’il est encore petit du haut de ses six ans) lui est rapidement attribué. Il devient rapidement la mascotte et la vedette de l’équipe de Suède avec notamment un sens inné du dribble. Il a l’esprit d’équipe et sait aussi se montrer décisif individuellement. Il semble échapper à la pression énorme qui pourrait peser sur ses épaules pourtant encore frêles.

Le film a un côté vintage qui ne vous échappera pas : il sent bon les années 70, que ce soit au niveau des codes vestimentaires (les jeans pattes d’éph notamment) ou de l’architecture (l’immeuble où vit la famille du petit Johan). Le réalisme est pointilleux avec un mix entre des matchs réels et des scènes spécialement tournées pour être habilement couplées avec ces derniers. La sensation d’être dans de grands stades avec un public composite et énorme a un rendu fantastique grâce encore une fois à un montage astucieux. On se prend à voyager à travers toute l’Europe pour voir la Suède accéder à à la Coupe du monde en Allemagne de l’Ouest.

Johan apprend tout juste à lire et écrire. Johan n’est pas doué pour faire ses lacets. Johan aime que ses partenaires lui lisent, jusqu’à les user avant lui, une histoire pour l’aider à s’endormir. Johan a tout d’un grand sur le terrain mais reste intérieurement un enfant. L’histoire de Johan se termine par un retour à la vie réelle : il souhaite renouer avec une existence pouvant paraître plus ordinaire et échapper au star-system, alors à cette époque, encore embryonnaire. Bo Widerberg a eu, à l’égard de ce dernier, un regard visionnaire : aujourd’hui, on détecte les joueurs de plus en plus précocement pour faire éclore leur talent voire leur génie (et pour les exploiter ?).

Le test du DVD collector

Image :

L’image a été restaurée et ne souffre pas de la patine du temps : le spectateur appréciera de se retrouver propulsé en Suède, et en 1974. Le réalisme est magique.

Son :

Plus que l’architecture sonore réussie (notamment l’ambiance dans les stades), nous retiendrons que le film nous est offert pour la première fois en version française.

Compléments :

Sur le DVD, un seul bonus intéressant nous est proposé : Un petit film sur Tom Foot, un documentaire de Stefan Nylen (2018 - 58 minutes - VOSTFR).

En plus du DVD, un livret magnifique de 20 pages sur le tournage et son contexte, le tout accompagné d’une iconographie très riche et révélatrice.