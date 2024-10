Tom - Jean-Luc Voyeux - critique

Résumé : Tom, c’est l’histoire de ce jeune garçon recueilli par les Dechamps. Éloigné de sa mère jugée inapte à l’élever, il essaie de s’adapter. Achille, son nouveau frère, le bombarde de questions sur son passé. Les parents multiplient les tentatives maladroites et touchantes pour comprendre ce garçon taiseux et établir une communication.

Critique : De Tom né dans une famille explosée à Tom devenu papa à son tour ou l’itinéraire d’un enfant pas gâté sauvé par une famille patiente et dévouée qui l’aide à se construire.

Bien sûr, un tel sujet peut laisser craindre un traitement misérabiliste ou geignard. Or, c’est exactement l’inverse qui nous est servi. Tout d’abord grâce à une mise en scène inventive qui multiplie projections vidéo, panneaux coulissants et même quelques notes de slam.

Le désarroi du nouvel arrivant ricoche sur la curiosité mâtinée d’incompréhension et sans doute d’un peu de jalousie du fils de la maison qui d’emblée brandit un drapeau blanc pour préserver son territoire. Portés par des dialogues vifs et drôles, tout juste taillés pour exprimer doute et colère et répandre magnanimité et pudeur, les quatre personnages au jeu sans emphase trouvent le ton juste. Ils définissent avec une pertinence touchante les bases de la famille, non pas celle établie par le Code civil mais celle qui se solidifie à force d’abnégation, d’écoute, de partage et d’amour réciproque.

© Théâtre Funambule Montmartre

Le père (Jean-Luc Voyeux), sourire doux et regard interrogateur, se tient légèrement en retrait. Avec une pointe d’admiration amusée, il observe la mère, (Gwenda Guthwasser) pièce maîtresse de cet assemblage hétéroclite. Fédératrice, emberlificotée entre maladresses et bonne volonté, elle déploie des trésors d’imagination et de fantaisie pour faire régner l’harmonie, d’autant que de la comédienne qui l’incarne dégage grâce et tendresse. Sans nul doute une interprétation dont l’authenticité ira droit au cœur de bien des mères.

© Théâtre Funambule Montmartre

Mais bien sûr, les héros de cette chronique familiale sont les deux adolescents, rôles tenus par de jeunes comédiens adultes qui n’ont aucun mal à nous convaincre des tourments qui les traversent. Tels deux jeunes félins, ils se jaugent, se griffent et se provoquent dans le seul but de s’apprivoiser, poussés par ce même désir, impulsé par la mère, de bien vivre ensemble. Tristan Jerram, vu dans la série télévisée Demain nous appartient, restitue, avec peu de mots, le mal-être de ce jeune garçon abîmé par la vie. Il fait de Tom un être profondément humain dont on partage sans réserve toutes les émotions. Antoine Vaillant, dans un rôle moins introspectif, fait preuve d’une belle énergie qui n’exclut cependant ni sa peur face à cet inconnu qu’on lui impose, ni son attirance par ce double qui lui ressemble. Une dualité qu’il transmet avec sensibilité et constitue tout l’intérêt de son personnage.

Une pièce qui, sous couvert de légèreté, vous touchera sans doute bien plus que vous ne l’aviez imaginé.