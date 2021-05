Tomb Raider - la critique du film

Résumé : Lara Croft, 21 ans, n’a ni projet, ni ambition : fille d’un explorateur excentrique porté disparu depuis sept ans, cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre l’empire de son père. Convaincue qu’il n’est pas mort, elle met le cap sur la destination où son père a été vu pour la dernière fois : la tombe légendaire d’une île mythique au large du Japon. Mais le voyage se révèle des plus périlleux et il lui faudra affronter d’innombrables ennemis et repousser ses propres limites pour devenir "Tomb Raider"…

Critique : Lorsqu’elle a été créée, en 1996, à l’occasion du tout premier jeu vidéo Tomb Raider, son héroïne Lara Croft fut pensée comme un alter ego féminin d’Indiana Jones. Il était donc légitime qu’elle connaisse une seconde vie cinématographique et que, même si ils ont terriblement mal vieilli, les deux films sortis en 2001 et 2003 deviennent indissociables de sa légende. L’image laissée par son interprète Angelina Jolie est d’ailleurs si assimilée à celle du personnage qu’apprendre qu’un reboot allait la remplacer par Alicia Vikander a fait grincer quelques dents. La première question à la vue de cette nouvelle adaptation est donc inévitablement l’apport de ce changement d’actrice principale. Il apparaît très rapidement que le traitement de l’héroïne par Simon West et par Roar Uthaug est radicalement opposé. Là où le premier a su profiter de la plastique généreuse d’Angelina Jolie pour hyper-sexualiser son héroïne, le second a choisi une approche qui n’a pas pour finalité première de faire d’elle une pure icône sexy d’action movie. Tel qu’elle apparaît dans les premières minutes, cette Lara Croft est une jeune londonienne sportive, dont l’esprit compétitif dépasse la fragilité propre au physique plus enfantin de son actrice, et donc un véritable modèle féminin.

L’évolution du personnage prend ensuite un parcours bien plus balisé dans les codes du pop-corn movie d’aventures. La relation au père, l’émancipation en tant qu’aventurier solitaire et bien sûr le voyage à l’autre bout du monde pour lutter contre les méchants qui veulent mettre la main sur un pouvoir surnaturel... il n’y a rien dans le scénario de ce nouveau long-métrage que l’on n’ait pas déjà vu dans l’un des nombreux ersatz d’Indiana Jones. L’unique ajout est ici un certain respect à l’esprit du matériau d’origine en imaginant à cette chère Lara Croft des épreuves –qu’il s’agisse d’énigmes à résoudre ou d’efforts physiques à faire pour survivre– typiquement vidéo-ludiques. En résulte à l’écran des scènes d’action qui perdent en souffle épique, à un point tel que la plus impressionnante d’entre elles revient à une course en vélo qui apparaît dans les premières minutes. Si les suivantes voient leur intensité diminuer, c’est également le fait d’incrustations numériques à la disgrâce rédhibitoire.

Là où cette nouvelle Lara Croft est une relative réussite, c’est donc davantage dans son traitement se voulant réaliste que dans l’aventure qu’elle vit. Le manque d’enjeux dans cette profanation d’un vieux tombeau japonais empêche de ressentir une peur qui nous rapprocherait de cette apprentie exploratrice débrouillarde. D’ailleurs l’idée d’avoir évité de faire d’elle une énième super-héroïne invincible, experte en archéologie mystique autant qu’en sports de combat (comme elle avait pu l’être dans les précédents films), mais plutôt une jeune écervelée vulnérable, la rend plus humaine, et donc potentiellement plus attachante. Il aurait pourtant fallu, pour que le public s’impatiente de la retrouver, que la mise en scène parvienne à faire de sa transformation en femme forte à mi-parcours quelque chose de plus tangible. Au-delà d’Alicia Vikander, le reste du casting participe lui aussi à faire de cette aventure mollassonne un divertissement quelque peu lourdaud : d’une part le caméo de Nick Frost offre au film son petit moment rigolo mais superflu, tandis que l’opposition entre Dominic West et Walton Goggins transforme la chasse aux objets antiques en une quête ultra-manichéenne. Espérons que si le film se transforme en saga, Lara Croft acquerra un peu en maturité et surtout qu’elle affrontera des dangers plus spectaculaires pour le plus grand plaisir de ses fans.