The Wave - la critique du film

Résumé : Après plusieurs années à surveiller la montagne qui surplombe le fjord où il habite, Kristian, scientifique, s’apprête à quitter la région avec sa famille. Quand un pan de montagne se détache et provoque un Tsunami, il doit retrouver les membres de sa famille et échapper à la vague dévastatrice. Le compte à rebours est lancé...

Critique : The Wave, quatrième long-métrage du cinéaste norvégien Roar Uthaug, nous donne la preuve irréfutable que même les genres cinématographiques les plus américains (blockbusters pour la majorité d’entre eux), peuvent être transposés sur le continent européen par de jeunes metteurs en scène talentueux. Et si le résultat final est une telle réussite, c’est parce que le réalisateur a su véritablement faire ce qu’il fallait, c’est-à-dire de la vraie, de la grande, de la belle mise en scène cinématographique.

© Universum Film Home Entertainment

Le synopsis, classique, ne semble pourtant pas annoncer la monstrueuse vague filmique qu’est The Wave : une équipe de géologues surveille, depuis plusieurs années déjà, l’activité sismique et géologique du flanc de montagne « Âkerneset », dans la petite ville de Geiranger. Alors que Kristian, le héros de cette histoire, s’apprête à déménager avec sa famille, le flanc s’effondre. Kristian parvient à prendre la fuite avec sa petite fille Julia, tandis que sa femme, Idun, tente de sauver les clients de l’hôtel dans lequel elle travaille. Et soudain, c’est le drame : une immense vague de quatre-vingts mètres de haut se dresse lentement au-dessus des maisons, terrible et menaçante. L’alerte est lancée, les habitants se précipitent à bord de leurs voitures pour rejoindre les hauts plateaux du fjord. Très vite, la panique gagne les protagonistes, tout comme le spectateur ; et l’on se retrouve happé dans un rythme et un suspense si oppressants que l’on voudrait s’échapper de la salle pour reprendre son souffle, mais tellement palpitants que l’on ne peut quitter son siège avant le générique de fin.

© Universum Film Home Entertainment

Avec un scénario plutôt traditionnel, qui fonctionne cependant très bien, The Wave aurait pu être réduit à un énième long-métrage de pur divertissement racoleur, cherchant à plaire au public par des scènes d’action effrénées, à la réalisation paresseuse. Mais c’était sans compter sur l’incroyable savoir-faire de Roar Uthaug. Sa mise en scène est tout simplement grandiose ! D’abord, une superbe photographie – le travail de John Christian Rosenlund, le chef opérateur, est absolument formidable – qui sublime des paysages naturels et sauvages d’une grande beauté, et donne ses accents tragiques à l’ensemble de la diégèse.

La construction dramatique du film n’est pas en reste. Cette immense vague qui s’abat sur une population innocente est comme un mur qui sépare Kristian de sa femme et de son fils aîné, prisonniers des eaux qui remplissent peu à peu la chambre de panique de l’hôtel, dans laquelle ils se sont réfugiés. Ainsi, les scènes d’intérieur à huis clos – bien plus effrayantes que la petite Panic Room de David Fincher – contrastent superbement avec les scènes extérieures, à ciel ouvert, et les paysages apocalyptiques que traverse Kristian pour tenter de retrouver les membres de sa famille.

© Universum Film Home Entertainment

Roar Uthaug prouve donc que l’efficacité d’un film catastrophe n’est pas qu’une question de rythme, de cris, de larmes et de courses. Elle est aussi affaire de mise en scène, d’esthétique. L’on ressort épuisé de cette expérience cinématographique, rincé, à bout de souffle, les joues empourprées et le front brûlant, comme un malade grippé.

D’une beauté visuelle et plastique à couper le souffle, grand blockbuster nord-européen, The Wave place son jeune réalisateur parmi les grands espoirs du cinéma mondial, et consacre le septième art scandinave comme l’un des plus importants du XXIe siècle.