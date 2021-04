Tony Rome est dangereux - la critique du film

Résumé : Un milliardaire engage un détective privé pour enquêter sur sa fille.

Notre avis : Tony Rome est un détective charmeur, sensible au beau sexe. Il boit et fume beaucoup, il parie trop mais il a une certaine morale et, finalement, bon cœur. Franck Sinatra, qui lui prête ses traits, joue sur son image cool et sa réputation pour faire de ce personnage au fond pas très original un être attachant, assez pour qu’on suive sans ennui sa première aventure (le succès en engendrera une autre, La femme en ciment, moins réussie). Il faut dire que si le scénario transplante l’action de l’habituelle grande ville nocturne en plein air, dans une Miami ensoleillée, l’intrigue n’en est pas moins complexe et retorse. Mais peu importe, les morts s’accumulent, les secrets se dévoilent peu à peu, et Gordon Douglas enchaîne les péripéties à un rythme allègre. Certes, il semble parfois s’assoupir en cours de route et les quelques recherches formelles du début (le montage sur les fesses, des cadrages étranges) s’enkystent peu à peu pour aboutir à une mise en scène routinière.

Mais l’essentiel est ailleurs : ce qui séduit dans Tony Rome et lui valut son succès, c’est la vigueur des dialogues, le ton désinvolte, les réparties cinglantes ou à double sens. On pourra toujours arguer que tous parlent de la même manière, mais le plaisir (décuplé en VO) est indéniable : c’est enlevé et parfois brillant. On attend davantage la saillie de Rome que les rares bagarres ou coups de feu sans grand éclat. Que ce soit face à des méchants pas toujours très sérieux (on lui propose du chloroforme, on lui rend son arme) ou face à la délicieuse Jill St John, il a toujours prête la phrase désarmante ou drôle, acide ou ambiguë, tant et si bien que la résolution de l’enquête passe presque inaperçue et, décevante en elle-même, elle pèse de peu de poids.

Néanmoins, malgré le ton alerte, Tony Rome décrit une ville assez sinistre : petits malfrats, femmes victimes, drogués … et le gag récurrent de la femme insatiable donne une image (légèrement misogyne) négative du couple. D’autant que le film se charge peu à peu d’une mélancolie diffuse qui atteint son paroxysme en une séquence finale teintée de tristesse. Curieuse fin pour une œuvre qui base ses effets sur la volonté de ne rien prendre au sérieux. Mais quelques plans pouvaient alerter : la strip-teaseuse frappée, l’argent offert pour les funérailles de l’ex-associé par exemple. C’est qu’au fond, Rome n’est pas dupe : son monde est âpre, et peut-être que sa décontraction n’est qu’une défense voire une protection contre la brutalité de ce qu’il traverse. Cela ne fait pas de ce métrage une grande réussite, mais ajoute à son charme évident.