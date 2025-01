Totto-Chan, la petite fille à la fenêtre - Shinnosuke Yakuwa - critique

Résumé : Tokyo, début des années 1940. Tetsuko, que tout le monde appelle Totto-Chan, est une petite fille pleine de vie menant la vie dure à son institutrice, qui finit par la renvoyer. Ses parents décident de l’inscrire à Tomoe, une école pas comme les autres où de vieux wagons font office de salles de classe. Son directeur y met l’accent sur l’indépendance et la créativité des enfants. Tandis que la Japon s’enfonce dans la guerre, Totto-Chan va découvrir que les petites expériences de la vie sont plus importantes que les leçons.

Critique Pour son cinquième long-métrage, le réalisateur japonais Shinnosuke Yakuwa adapte le roman culte de Tetsuko Kuroyanagi, auréolé de nombreuses récompenses et vendu à plus de vingt-cinq millions d’exemplaires à travers le monde entier. Il raconte l’enfance turbulente et joyeuse de l’autrice à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Copyright Shin Ei Animation

Dans ce Japon des années 40 encore modelé par les idéaux traditionnels, Tetsuko, surnommée Totto Chan, fillette pleine de vie, éprise de liberté, étouffe dans le carcan de l’école publique. Fort heureusement pour elle, l’école Tomoe, aux principes éducatifs proches de ceux des écoles Montessori qui s’attachent à développer l’autonomie de l’enfant dans un environnement propice à la découverte et à l’épanouissement individuel et social, offre un cadre idéal à cette petite fille indisciplinée mais curieuse. Si l’action se situe au cœur d’un Japon en guerre, le ton se fait résolument optimiste car Totto, tout comme ses camarades, soutenue par la bienveillance de professeurs anticonformistes, regarde la vie à travers le prisme de couleurs doucement chatoyantes, afin de tenir à distance la rudesse du régime militaire alors en place. Et si Totto n’a pas son pareil pour diffuser autour d’elle joie et solidarité, elle sera confrontée à bien des épreuves. Mais Totto-Chan ne s’arrête pas à sa dimension pédagogique. Il poursuit son cheminement vers des événements plus tragiques avec les bombardements sur Tokyo et le maintien de lois autoritaires auxquelles son entourage et sa famille, progressiste et sensible à la tolérance, devront se soumettre pour survivre, offrant l’occasion de se pencher sur l’histoire moins pacifique qu’il n’y paraît de cet archipel lointain, dont la culture fascine encore et toujours.

Copyright Shin Ei Animation

En se réfugiant derrière la candeur enfantine, le récit s’empare de sujets lourds avec une légèreté qui les rend accessibles à tous. Le graphisme, composé de paysages aux tons pastel et de visages aux traits doux, contribue à créer un univers imaginaire en totale adéquation avec la capacité d ’émerveillement de la fillette. Des scènes toutes empreintes de beauté naturelle diffusent une sérénité bienvenue, en contraste avec les événements tragiques dont l’animation prend peu à peu la mesure. Les changements de couleur, le comportement des personnages accompagnent une narration plus sombre, qui toutefois ne perd rien de sa poésie, même si elle s’égare finalement dans quelques longueurs oniriques confisquant une part de la puissance émotionnelle.

De ce film d’animation gentiment anticonformiste, on retiendra le regard éclairé de tact et de tendresse sur la meilleure façon de préparer les enfants à affronter les difficultés de la vie en leur prodiguant une éducation basée sur la confiance, la tolérance et l’acceptation de soi et des autres, entremêlée de théories et de d’expériences de la vie, de développement du corps et d’ouverture aux arts.