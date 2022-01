Tous les garçons et les filles - Élie Girard, Charline Bourgeois-Tacquet - critique

Résumé : Programme de deux courts métrages : Les Mauvais garçons d’Élie Girard et Pauline asservie de Charline Bourgeois-Tacquet.

Les Mauvais garçons, d’Élie Girard : Frites, bières et récits de « dates » Tinder… Délaissés par leur meilleur ami en passe d’être papa, deux trentenaires tentent de réinventer leur amitié.

Pauline asservie, de Charline Bourgeois-Tacquet : Pauline n’a aucune nouvelle de Bruce, l’homme marié avec lequel elle a une histoire. En vacances à la campagne avec son amie Violette, elle va passer tout le séjour à attendre… un texto. En expérimentant les mille et une phases de l’obsession amoureuse.

Critique : Pauline asservie pourrait sonner comme le titre d’une pièce de Molière. Pauline est campée par une Anaïs Demoustier incroyable en trentenaire frisant l’hystérie en raison de son addiction aux textos ; enfin pas n’impotre lesquels : ceux de son amant Bruce, un écrivain confirmé de cinquante-cinq ans, en promotion dans un pays nordique, et qui se permet d’être mutique depuis une huitaine de jours ; une semaine équivalent à une éternité pour Pauline imaginant tous les scénarios possibles alimentant sa colère et son inquiétude. Pauline se veut résolument cartésienne mais le sevrage brutal de SMS est difficile à encaisser. L’air de la campagne ne la calme aucunement, et les conseils de son amie Violette, au tempérament plus léger, restent souvent lettre morte. Pauline asservie dénonce, avec des dialogues faisant agréablement mouche, une forme de dépendance contemporaine liée à nos compagnons numériques : la "textoïte" amoureuse aigüe.

Les Mauvais garçons est l’histoire de potes nancéiens trentenaires formant un duo depuis que le troisième de la bande (leur amitié remonte aux années lycée) va bientôt être papa. Du coup, sans changer de quartier général -ils se retrouvent toujours aux Mille et Une Nuits, un kebab, dont ils semblent être les seuls clients et potes du patron-, ils cultivent leur amitié. Ils échangent sur leurs histoires d’amour compliquées (Guillaume, très "cool", est insistant à l’extrême avec une demoiselle et se sent humilié d’être éconduit), leurs rencontres "Tinder" foireuses (Cyprien, plus réservé, va jusqu’à s’inventer un "en fantôme" pour se rapprocher d’une maman solo qui voulait tout simplement passer du bon temps). Dans l’intimité d’un parc, il leur arrive de partager un joint libérant la parole. Cyprien va même rester cloîtré chez lui pour voir si quelqu’un va se demander : "Peut-être est-il mort ?". L’humour, de toutes les couleurs, surprend toutes nos attentes.