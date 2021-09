Les amours d’Anaïs - Charline Bourgeois-Tacquet - critique

Résumé : Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune femme qui s’agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

Critique : Anaïs court toujours. Après son vélo, après ses dettes de loyers, après les petits boulots et surtout après les amours. Car la jeune femme, d’une grâce infinie, compose son existence dans un savant mélange de petits mensonges, d’insouciance, et de superficialité, la plongeant dans une série de quiproquos et situations totalement hallucinantes. Elle incarne à elle toute seule une sorte de figure dandy au féminin, qui cherche à faire de sa vie un modèle de légèreté, de douceur et de joie. La seule chose qui l’angoisse véritablement demeure la maladie de sa mère et son impossibilité à satisfaire son irrépressible désir d’amour.

Copyright Haut et Court

Anaïs, c’est Anaïs Demoustier. On ne sait pas si l’homonymie entre son prénom à la vie ou celui de son héroïne est voulue : en tous les cas, la comédienne se fond dans son personnage avec une aisance et une intégrité absolument remarquables. La jeune femme s’agite dans tous les sens, accompagnant ses gestes d’un flot de paroles tout aussi naïfs que parfois mesquins. Elle ne s’embarrasse pas des soucis de la vie matérielle, pour reprendre le célèbre titre de Marguerite Duras, laquelle d’ailleurs est très présente dans le film au travers notamment de son ouvrage Le Ravissement de Lol V Stein. Le long-métrage s’empare de ce personnage féminin à la façon d’un roman du XVIIe siècle, jouant subtilement entre l’humour, le drame et la satire sociale. La cinéaste, dont c’est une première œuvre, compose des personnages légers et complexes à la fois, dont on comprend très vite qu’ils concourent à la critique de la bourgeoisie parisienne sans jamais d’ailleurs céder à la facilité de la vulgarité.

Copyright Haut et Court

Mais Anaïs Desmoutier n’est pas la seule comédienne à illuminer ce récit dans la pure tradition du roman courtois. Valeria Bruni-Tedeschi, trop rare au cinéma, et Denis Podalydès accompagnent la jeune-femme dans ce chassé-croisé amoureux. On est loin du mélodrame sentimental dont le cinéma français se régale. Tout n’est que douceur, délicatesse et drôlerie. Les acteurs d’ailleurs semblent éprouver un véritable plaisir à habiter leurs personnages, dans un écrin véritable de mer et de campagne. La côte bretonne est entre autres admirablement filmée avec ses falaises majestueuses et ses maisons aux pierres brunes. Le désir amoureux se distille dans ces paysages champêtres et romantiques où la superficialité, la délicatesse et la fraicheur participent au sentiment de joie du spectateur.

Copyright Haut et Court

Voilà donc un film qui tombe à point en cette fin d’été 2021 où le soleil commence à décliner. Il apporte un petit moment de bonheur simple à la façon de cette drôle d’Anaïs qui traverse la vie comme elle vient. On saluera donc le talent de Charline Bourgeois-Tacquet qui, dans ce premier long-métrage, fait honneur à la comédie et au cinéma français.