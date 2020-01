Tout peut changer, Et si les femmes comptaient à Hollywood - la critique du film

Copyright Alba Films

Notre avis : Une petite fille s’apprête à regarder un film dans une salle de cinéma. Et déjà, on nous répète à l’envie que l’image, et particulièrement le cinéma américain, diffusent dans le monde une représentation si lamentable des femmes que les consciences mêmes des jeunes filles et des garçons se modélisent dans la représentation d’une féminité, exclusivement ramenée au désir. On comprend bien l’argument, sinon qu’il est faux en tant que tel, du moins trop réducteur. La construction de la féminité, aussi détestable soit-elle parfois, particulièrement par les temps qui courent, où la forte médiatisation des violences que des femmes subissent occupe, à juste titre les préoccupations des pouvoirs publics, s’inscrit dans une historicité de l’art et de la société tout entière. Le démarrage de ce pamphlet contre la discrimination des femmes au cinéma paraît bien laborieux mais, hélas, se confirme au fur et à mesure de son avancée.

Pourtant, on ne peut pas reprocher au réalisateur, Tom Donahue, de ne pas être un cinéaste militant et surtout de ne pas s’être renseigné sur le sujet. Une palette magnifique de comédiennes, réalisatrices, productrices, viennent nourrir un constat accablant d’un cinéma qui pratique la discrimination à tous les étages de sa fabrication. Le cinéaste alterne son propos d’une série d’extraits de longs métrages, qui viennent largement illustrer la représentation des femmes sur le grand écran, confinées à des objets sexuels, là où les hommes endossent des rôles de super-héros. Naturellement, dans le choix des films, le cinéaste ne se trompe pas, plongeant jusque dans des dessins animés des productions Disney. Mais évidemment, le cinéma américain ne se réduit pas aux quelques extraits qu’il montre et on ne manque pas de lui faire le procès d’une rhétorique démonstrative, dirigée dans le sens de ses arguments.

Tom Donahue retrace une enquête que des réalisatrices primées ont engagée sur le nombre de femmes, qui ont occupé des fonctions importantes dans la fabrication de films. On apprend que le résultat accablant de leurs travaux a abouti à un procès décevant, mais que surtout, il a été pris en considération par les plus hautes autorités de l’Etat jusqu’à l’arrivée de Trump au pouvoir. Le spectateur ne peut pas s’empêcher d’entrevoir, à travers ce film, un propos adossé à une certaine forme de propagande. En fait, le propos de Donahue, au lieu de dénoncer, se transforme en une série de témoignages très conformistes, dans un contexte où il est bon de prôner un discours valorisé par les médias. Et la fin, qui se veut une sorte de métaphore illustrative de la réussite par l’action de la lutte contre la discrimination au cinéma, met en exergue une célèbre production américaine, bardée de récompenses et de dollars, où le PDG exprime son mea culpa, pendant que furtivement, circule l’image de Harvey Weinstein menotté. Le réalisateur ne peut alors empêcher de semer le doute, à savoir si le film a été financé par la même société de production.

Bref, Tout peut changer - Et si les femmes comptaient à Hollywood constitue un film pétri de bonnes intentions. Mais le ton résolument complaisant à l’égard des comédiennes filmées, et les procédés rhétoriques, vont à l’encontre du projet du documentaire, pourtant d’une profonde actualité.