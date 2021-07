Traquenard - Nicholas Ray - critique

Résumé : Chicago, années 30 : Vicki Gaye (Cyd Charisse) danseuse dans une revue est invitée comme plusieurs de ses collègues à poursuivre la soirée chez le propriétaire de la boite, un chef de la mafia, Rico Angelo (Lee J. Cobb). Avant de s’y rendre, elle met en garde sa co-locataire de ne pas trop espérer de sa liaison avec un homme marié. Parmi les invités, l’avocat et ami de Rico, Tommy Farrell (Robert Taylor), malgré sa claudication, magnétise son entourage. Comme Louis Canetto (John Ireland), bras droit de Rico, se montre très entreprenant avec Vicki, Tommy va lui proposer de la raccompagner. Louis, convoqué au tribunal dès le lendemain sera défendu par Tommy.

Critique : Le scénario reprend les codes traditionnels du film noir : des gangsters sans foi ni loi, un avocat véreux, une belle danseuse et une histoire d’amour contrariée. Mais Nicholas Ray, comme d’habitude, va transcender le scénario pour nous décrire le destin de deux anti-héros. Tous deux, Tommy comme Vicki, sont relativement âgés et désabusés. Vicki a bien conscience de son rôle de potiche quand elle doit se rendre à la soirée de Rico, mais c’est le prix à payer pour garder son travail, tout en se faisant un petit extra. Tommy, reconnu comme brillant défenseur, a choisi la facilité en devenant l’avocat de la mafia. Boiteux, il cultive un certain masochisme, conscient de gâcher son talent tout en étant grassement payé.

Leur rencontre va bouleverser ce petit monde qui n’aime pas les grains de sable. Malgré la sincérité de leur amour, on sent qu’ils ne se font pas d’illusions sur leur avenir. Tommy va demander à Rico qu’il améliore la situation de Vicki comme danseuse, puis acceptera, pour lui plaire, de subir une intervention très lourde pour atténuer sa claudication qui le fait souffrir.

Si le film sacrifie au happy end, un peu expédié d’ailleurs, il n’en véhicule pas moins une noirceur et un regard très désabusé sur la nature humaine. Nicholas Ray, l’un des rares cinéastes hollywoodiens de l’après-guerre à avoir bousculé les codes du cinéma, réalise un modèle du genre.

Ces interprètes sont aussi au diapason : Robert Taylor, cheveux gominés et moustache impeccable, toujours tiré à quatre épingles, garde une distance propice à son personnage, Cyd Charisse prouve une fois de plus qu’elle n’est pas qu’une excellente danseuse, donnant une réelle épaisseur à son personnage qui ne sera pas qu’un simple faire-valoir, ce qui ne l’empêche pas de réaliser deux numéros de danse éblouissants. Lee J. Cobb et John Ireland, comme à leur bonne habitude, jouent les méchants avec beaucoup de finesse, l’un cauteleux et calculateur, l’autre machiste et violent.

Les costumes d’Helen Rose et le Technicolor flamboyant sous la houlette de Robert J. Bronner, habitué des comédies musicales, participent à la réussite de ce modèle de film noir.