Truman - Cest Gay - critique

Résumé : Julian est malade et s’inquiète pour son chien fidèle, Truman. Il se demande comment il pourra supporter l’absence de son maître. Tomas, lui, s’inquiète plutôt de la santé de son ami. Ainsi, lorsqu’il effectue un long voyage pour rejoindre Julian à l’improviste, il est loin de se douter qu’il va trouver un homme qui n’a pas peur de la mort, et bien décidé à profiter de ses derniers instants pour faire le point sur sa propre vie.

Critique : Truman a reçu cinq prix (meilleur film – meilleur scénario – meilleur réalisateur – meilleur acteur pour Ricardo Darín et meilleur second rôle pour Javier Camara) lors de la cérémonie des Goyas en Espagne (l’équivalent de nos César) et c’est bien mérité. Trois ans après Les hommes ! De quoi parlent-ils ?, le réalisateur catalan réunit à nouveau le duo Darín/Camara.

Le film démarre par un paysage de neige. Au petit matin, dans le froid, un homme embrasse ses enfants et sa femme. Celle-ci lui fait moult recommandations. Mais pour quelle mission dangereuse s’embarque-t-il de l’autre côté de l’Atlantique ? Aucune. Il va juste retrouver son ami d’enfance, resté en Espagne, tandis que lui a installé sa vie au Canada. Rien de plus banal en apparence. Pourtant, s’il ne s’apprête pas à vivre les instants les plus périlleux de sa vie, il va connaître sûrement les jours les plus marquants. Car, on le comprend dès le début du film, les jours de son vieux copain Julian (Ricardo Darín) sont comptés et cette visite de courtoisie va se transformer en adieux.

On imagine combien il est facile de glisser vers le pathos avec un sujet pareil. Tournant le dos aux envolées lyriques et aux grandes leçons de vie, Cesc Gay opte pour une narration légère, pleine de tendresse et d’authenticité. Il nous livre une histoire d’amitié sincère remarquablement bien équilibrée entre moments dramatiques et instants comiques vraiment jubilatoires, ponctués de scènes fortes telles que le repas de retrouvailles entre Julian et son fils à Amsterdam ou encore mieux la rencontre fortuite dans un restaurant avec un ami qui ne devrait pas lui vouloir que du bien.

Après avoir refusé le traitement qu’on lui propose et décidé de désormais mener sa vie exactement comme il l’entend, Julian est soucieux de régler ses affaires au mieux avant son départ dans les moindres détails, y compris et surtout en ce qui concerne son chien, le fidèle Truman (merveilleuse scène chez le vétérinaire). Plus de non-dits, de sous-entendus, d’hypocrisie : il veut que tout soit fait et dit comme il l’entend, fustigeant au passage les principes de « bien-pensance », permettant ainsi à Dolores Fonzi de laisser libre cours à son talent sous les traits irrésistibles de la cousine effondrée et à contre-courant de l’état d’esprit du malade indiscipliné. Face à lui, son ami Tomas, tout en retenue, bouleversé par le fatalisme de son ami est un exemple de sobriété et d’humanité. Une fois encore, Ricardo Darín stupéfie par la fluidité de son jeu et entraîne dans son sillage son partenaire tout aussi talentueux. Un récit sensible et intelligent, des comédiens justes et brillants : tous les ingrédients sont réunis pour donner à ce drame traité tout en finesse une saveur acidulée à nulle autre pareille. Savoir amuser, enchanter, attendrir en parlant de la mort n’est pas donner à tout le monde. Gesc Gay l’a fait. Il nous propose là une belle tranche de vie.