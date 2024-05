Tsunami - Marc Dugain - critique

Résumé : Dans un futur proche, un Président consigne dans ses notes quelques semaines agitées de son mandat, tachant de donner un cap à une société française au bord de la rupture.

Critique : Il est peu d’auteurs en France qui rivalisent avec Marc Dugain sur le terrain de la fiction politique, que celle-ci soit d’immersion, d’invention, ou à caractère biographique plus ou moins éloigné. Dans la dernière catégorie, l’impressionnant La malédiction d’Edgar (Gallimard, 2005) reste en mémoire, entre autres œuvres marquantes. Dugain y relatait la vie de l’homme le plus influent des Etats-Unis pendant près de quarante ans, J.Edgar Hoover, patron du FBI des années trente jusqu’à sa mort. Il investissait son personnage avec un degré de détail déconcertant, peignant en filigrane la grande Histoire des Etats-Unis et les secrets les mieux gardés de son appareil d’Etat. Sa capacité à s’approprier les songes, les doutes et les pulsions les plus intimes de Hoover laissait entendre qu’un travail de documentation particulièrement exigeant avait été mené. Avec Tsunami, Dugain livre un exercice qui répond en miroir à la Malédiction d’Edgar. Il ne s’agit plus de se souvenir d’hier, mais d’imaginer demain. Les hommes et le moment politique changent, la précision, la justesse et les tourments demeurent.

En sondant l’esprit du successeur d’Emmanuel Macron, en imaginant les mots qu’il coucherait dans son journal, le soir, à l’abri des regards, Dugain démontre avant toute chose une capacité de lecture de la société française remarquable de vraisemblance. Il intègre à son récit deux des enjeux les plus prégnants de notre temps, le numérique et l’écologie. Peut-il diriger sans l’appui direct ou indirect des géants du numérique ? Jusqu’où affaiblir les droits individuels au nom de la préservation du vivant ?

Notre Président fait moins preuve de conviction que d’adaptation mécanique à son environnement. Il semble balloté de toutes parts, tenu par des intérêts qui surpassent sa volonté. Son instinct de survie et son pragmatisme prennent le pas sur quelque plan à long terme qu’il aurait pu projeter. Le mérite de Dugain réside alors dans son aptitude à montrer à quel point le socle qui unit les Français peut se rompre à tout moment. La démocratie tient en équilibre sur un fil qui tangue au gré des crises et des soubresauts d’une société éruptive.

Ce pourrait être la thèse de Tsunami : la démocratie ne serait qu’un miracle, et le cours de l’Histoire tendrait de nouveau vers son état naturel.

A cet égard, il est intéressant de noter que notre Président n’est pas un autocrate, mais qu’il affirme sans détours que face au monde qui vient, la démocratie telle qu’elle fonctionne aujourd’hui pourrait ne pas être adaptée pour survivre. Les repères se brouillent. Il embrasse la surenchère sécuritaire au nom du bien et pratique la manipulation à des fins qu’il juge non moins louables. On le sent parfois entravé par le pluralisme, qu’il s’exprime dans l’Union Européenne, ou en interne, là où le Sénat semble accessoire.

Dugain transmet ses anticipations dans une langue qui vise la simplicité et l’économie des mots, ce qui rend son Tsunami largement accessible au risque de frustrer l’amateur des détails foisonnants de la Malédiction d’Edgar, par exemple.

En revanche, il émet l’hypothèse que la possibilité d’étendre la vie humaine de trente pour cent existe. Et ce qui paraît relever du détail au début dévient un moteur narratif puissant à la fin. Toutefois, l’intérêt de ce postulat peut se questionner. Si Dugain s’en sert pour mettre en évidence combien les dictateurs s’en gargariseraient, il ne fait qu’effleurer les conséquences qu’une telle avancée imposerait à l’ensemble de la société. Il manque alors de donner une dimension supplémentaire à son récit, par ailleurs sans faille notable.

Avec Tsunami, Dugain se livre à un exercice passionnant, dont la rigueur théorique, confrontée à la pratique, en font autant un roman qu’un essai politique.