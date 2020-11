Bien, monsieur. #13 - Collectif - chronique BD

Résumé : Vous souhaitez savoir ce qui se passerait si un jour les horloges se révoltaient sur terre ? Connaître les anecdotes politiques des couloirs d’Angoulême ? Observer un paysage se faire la malle ? Alors hâtez-vous de vous procurer la treizième livraison de Bien, monsieur !

Bien, monsieur. est une revue de bande dessinée créée en 2015 par Juliette Mancini et Elsa Abderhamani. Les deux éditrices, qui s’entourent d’un groupe de dessinatrices et dessinateurs fidèles, ont remporté en 2018 le fauve d’or de la bande dessinée alternative, ce qui leur a valu de réaliser une très belle exposition durant le festival en 2019, sur la thématique de la lutte, dont nous retrouvons quelques créations dans ce nouveau numéro (vous pouvez consulter une vidéo présentant cette exposition en suivant ce lien).

Si la numérotation de ce volume aurait dû porter chance à la revue, qui devait primitivement sortir en mai, la qualité de ses pages saura conjurer le sort. Dès la couverture dorée, le ton est donné à une forme d’élégance et de force visuelle. Les 128 pages que compte ce numéro sont imprimées en tons directs dans une bichromie particulièrement réussie et chaque participant s’empare à sa manière de cette technique, l’équipe éclectique de la revue propose des pages toutes plus attrayantes visuellement les unes que les autres.

Les récits se succèdent et illustrent la diversité de la revue : ils vont de la poésie à l’expérimentation en passant par l’humour, et les recouvrements intrigants de Flore chemin côtoient les planches/tableaux de Jul Quanouai ou la fable élégante de Violaine Leroy et la farce graphique de Lucas Ferrero. Mais il serait erroné de réduire ces histoires à de purs prétextes visuels et derrière le nom de la revue se cache un cri d’ironie, une envie de révolte politique qui sous-tend et colore ces planches. Cette revue montre ainsi brillamment que l’on peut manier des questions politiques et sociales avec poésie, savoir faire réfléchir autant que divertir, et que les moyens pour y parvenir sont multiples, au moins aussi nombreux que sont les autrices et auteurs qui composent le sommaire de Bien, monsieur.. S’il est toujours absurde de lire que dans cette revue vous trouverez « la fine fleur de la bande dessinée contemporaine », du moins pourrez-vous en découvrir quelques pétales et vous délectez de pages exaltantes.

Flore Chemin - Bien, monsieur.

Ce genre d’expériences éditoriales est particulièrement précieux pour l’espace de liberté qu’elles aménagent et, en ces temps incertains où les festivals (principaux lieux de vente de ce genre de publication) ont été annulés les uns après les autres et que les librairies en « clique et rapplique » offrent peu de possibilité aux lecteurs de découvrir ces productions plus confidentielles, il est indispensable de soutenir ces structures fragiles, au moins pour le plaisir de lecture que l’on en retire. Vous pourrez commander ce treizième numéro de Bien, monsieur. (ainsi que les précédents) sur le site de la revue à partir de ce lien.