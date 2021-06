Uderzo comme une potion magique – Ada et Sylvie Uderzo - chronique du livre

Résumé : {Uderzo comme une potion magique} nous transporte dans la vie et l’œuvre d’Albert Uderzo, dessinateur de BD devenues des classiques comme {Oumpah-Pah}, {Astérix} ou encore {Tanguy et Laverdure}.

Critique : De sa naissance jusqu’à sa retraite, nous suivons le parcours du co-créateur d’Astérix grâce à des textes revenant sur les différentes époques de sa vie et des planches originales reproduites dans ce livre, qui nous montrent toute l’étendue de son talent.

Si vous ne connaissez d’Uderzo que son travail sur Astérix et sur Oumpah-Pah, ce catalogue et cette exposition sont faits pour vous. Dessinateur acharné, autodidacte aux styles multiples, Uderzo a de nombreuses cordes à son arc qui lui permettent de décocher des flèches dans toutes les directions graphiques, du cartoon pur et dur au réalisme le plus grave.

On est bluffé en examinant les pages des cahiers de primaire, où le jeune Albert traçait des dessins saisissants de vérité et racontait des histoires dynamiques et drôles. On réalise qu’à l’âge de huit, dix, quatorze ans, son talent était déjà là. Et après, loin de s’endormir sur ses lauriers, il a travaillé dur.

Son choix de vouloir percer dans le métier de dessinateur, à une époque où la BD était bien peu présente sur le marché, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et son refus de renoncer à ses rêves ont porté leur fruit. Sans oublier ce facteur chance qui, telle une bonne étoile, a suivi Albert Uderzo au long de sa vie, comme le montre sa rencontre avec Calvo, puis Goscinny.

L’anecdote de la naissance d’Astérix est cocasse et mérite d’être lue. Puis nous arrivons aux années magiques de l’éclosion des aventures de ce héros gaulois, son village d’irréductibles bons vivants et grands râleurs, qui nous sont plus familières.

Cette existence consacrée au neuvième art explose dans chaque planche. Nous découvrons les crayonnés, les encrages, les couleurs, le travail à la gouache et à la plume et la précision du trait d’un dessinateur qui a marqué le monde de la BD.

Le dynamisme de la mise en scène, les styles se mélangeant à merveille, des décors réalistes d’Astérix, comme cette vue en hauteur de Rome, à ses héros caricaturaux, avec grands yeux et gros nez, tout nous apparaît encore plus fort dans ces étapes de travail.

Les poses vivantes, l’énergie contenue, la rondeur du trait accentuent la sympathie, qui nous semblent si naturels aujourd’hui, et se révélaient d’une grande originalité à l’époque.

A côté de cela, il y a ce rire que l’on voit sur les photos également présentes dans ce recueil. Uderzo prenant une louche de potion magique, souriant à sa table à dessin, le regard malicieux devant sa maison, toutes ces images nous font prendre conscience que la bonne humeur, la dérision jamais méchante des aventures d’Astérix, cette vaste farce qui a fait pleurer de rire des générations entières se tiennent là, quelque part au fond de ces yeux goguenards...

Voilà l’image que l’on gardera de cet homme illustre, qui nous a quittés un triste jour de 2020.

Uderzo comme une potion magique, catalogue de l’exposition de Ada et Sylvie Uderzo, nous offre une splendide plongée dans le monde de l’artiste, à travers ses dessins, ses textes et ses photos. Ce tome ne peut que donner envie d’aller au musée Maillol pour découvrir les planches originales.