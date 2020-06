Ultraviolet - Kurt Wimmer - critique

0 personne

Résumé : À la fin du XXIe siècle, une maladie provoquant une mutation génétique engendre une nouvelle race d’humains. Ils sont plus forts, plus rapides et plus intelligents. Redoutant leur nombre et leur pouvoir croissant, le gouvernement les fait enfermer, et leur fait subir de terribles tests avant de décider de les éliminer. Seule une femme, Violet, infectée par la maladie, est déterminée à protéger les siens, et à se venger de ceux qui ont créé ces "nouveaux humains". Son unique espoir repose sur Six, un étrange petit garçon de dix ans...

Copyright Gaumont Columbia Tristar Films Critique : Quel supplice ! Voilà un film calamiteux qui peut entrer aisément dans la course au titre du plus grand navet de l’année 2006. Une parabole futuriste sur le sida dont l’histoire a sans doute été écrite par un gamin de dix ans, des effets spéciaux hideux, des combats chorégraphiés par le fils de Sankukaï, une Milla Jovovich qui se prend pour Uma Thurman et Gena Rowlands à la fois (elle est bien la seule à y croire), et qui n’oublie surtout pas son contrat pour une grande marque de lunettes en posant toutes les cinq minutes avec ses "protections oculaires" comme ils disent. Enfin, une musique (?) atroce, sorte de bouillie techno immonde mâtinée de world music nauséabonde, nous agresse les oreilles en permanence. Le tout est bien entendu filmé par un manchot, échappé sans doute de La marche de l’empereur. Le succès, ça monte à la tête.

Bref, inutile de se déplacer. Les amateurs de nanars en seront également pour leurs frais, puisqu’on n’arrive même pas à rire au second degré devant cette croûte navrante. Copyright Gaumont Columbia Tristar Films

