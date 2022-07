Un air de famille au Festival d’Avignon - Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui - critique de la pièce

Résumé : Henri, le patron, bougonne. Sa sœur Betty sirote sa traditionnelle Suze et Denis, le garçon de café, bouquine… Mais ce soir, tout bascule quand la mère arrive accompagnée de Philippe, le troisième membre de la fratrie, et de sa femme Yolande qui fête son anniversaire. La routine fait place à une série de règlements de comptes qui va bouleverser l’ordre familial établi.

Critique : Cette pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri est jouée pour la première fois le 27 septembre 1994 au théâtre de la Renaissance. Elle y reste plus d’un an. Cédric Klapisch l’adapte au cinéma avec la même distribution (Jean-Pierre Bacri, Jean-Pierre Darroussin, Catherine Frot, Agnès Jaoui, Claire Maurier, Vladimir Yordanoff) en 1996. En 2017, elle est à nouveau à l’affiche du théâtre de la Porte Saint-Martin, mise en scène par Agnès Jaoui. Pour prétendre faire revivre ce désormais classique du théâtre populaire, il en fallait donc, du courage et du talent ! Et ça tombe bien, car cette nouvelle troupe dirigée par Cathy Guillemin ne manque ni de l’un, ni de l’autre.

La nappe à carreaux, le juke-box, l’étroitesse du bistro et son aspect désuet, tout est fidèlement retranscrit pour nous faire partager les états d’âme de cette famille disparate à laquelle chacun pourra s’identifier tant les caractères y sont finement observés. Un frère aîné égocentrique qui ne cesse de rabaisser le cadet considéré comme un raté, une sœur rebelle mais généreuse, une belle-sœur d’une naïveté proche de la niaiserie, un employé bien plus concerné qu’il n’y paraît par les affres de cette joyeuse smala et une mère partisane qui n’a d’yeux que pour ce fils reconnu brillant, sans oublier le chien qui fait partie du décor. Certes, il ne parle pas et en plus, il est paralysé. Nul doute qu’il est bien le septième personnage de la pièce !

Ne trahissant jamais la causticité du texte initial, mus par un plaisir de jeu évident, les comédiens entraînent sans difficulté le public dans leur univers rempli d’ironie et de lucidité, tandis que la mise en scène ne perd jamais une occasion de tirer le meilleur parti des faits et gestes de chacun.

Finalement, le plus grand regret est de devoir quitter cette troupe chaleureuse et complice que l’on semble connaître depuis toujours tant ses membres ont avec nous un réel air de famille.

Ne manquez pas de les retrouver au festival d’Avignon du 23 au 30 juillet à 18h45 à : La petite Caserne – 119 rue Carreterie.