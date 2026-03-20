Un cœur d’or - Marie Nollet - critique

Le 21 mars 2026
Dans Un cœur d’or, Marie Nollet nous entraîne dans un royaume où l’or n’est pas seulement une richesse, mais une obsession.
- Editeur : Beta Publisher
- Genre : Roman & fiction, Roman
- Nationalité : Française
- Date de sortie : 20 mars 2026
- Plus d'informations : Le site de l’éditeur
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Résumé : Dans un royaume où tout brille, la reine Léonore ne vit que pour une seule chose : l’or. Elle en couvre son palais, ses vêtements, sa vie entière. Mais lorsque les mines s’épuisent et que la source de sa richesse disparaît, son monde vacille. Prête à tout pour retrouver ce métal précieux, la souveraine est capable des décisions les plus extrêmes… quitte à plonger son royaume dans le chaos.
Critique : Dès les premières pages, la figure de la reine Léonore s’impose : froide, fascinante, presque irréelle, elle incarne à elle seule les dérives d’un pouvoir guidé par le désir plutôt que la raison .
Le roman emprunte les codes du conte classique — palais, noblesse, magie — pour mieux les détourner. L’autrice y glisse une dimension plus moderne, presque politique, où les décisions d’une souveraine impactent tout un peuple. L’épuisement des mines d’or agit comme un déclencheur narratif efficace, faisant basculer l’histoire vers une tension grandissante.
Mais ce sont surtout les personnages qui donnent toute sa force au récit. Monsieur Martin, devenu conseiller malgré lui, apporte une touche d’humanité et de lucidité. À l’inverse, la reine, enfermée dans sa propre folie, fascine autant qu’elle inquiète. Et lorsque l’intrigue introduit le motif de la paille transformée en or, le roman prend une dimension presque mythologique, rappelant les contes d’enfance tout en les assombrissant.
L’écriture de Marie Nollet est fluide, accessible, mais jamais simpliste. Elle parvient à créer un univers riche sans alourdir son récit, laissant toute la place aux symboles émotions. Derrière l’apparente légèreté du conte, Un cœur d’or interroge avec finesse notre rapport à la richesse, au pouvoir et à ce que l’on est prêt à sacrifier pour les atteindre.
Une lecture à la fois captivante et réfléchie, qui séduira les amateurs de contes revisités et de récits porteurs de sens.
252 pages - 17,50 €
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