La couronne de France T.4 : De Louis XIII à Louis XIV - Jean-Pierre Pécau, Francesco Mucciacito - la chronique BD

Résumé : Entre 1601 et 1643, c’est Louis XIII, dit le Juste qui est aux commandes du royaume de France, auquel succèdera Louis XIV, surnommé le Roi Soleil, dans une période faste pour le pouvoir monarchique français.

Critique : Avec ce quatrième tome, Jean-Pierre Pécau continue de vulgariser, et de romancer, cette extravagance qu’est l’histoire de la monarchie française, en arrivant désormais à une période mieux connue du grand public, grâce aux deux Louis les plus connus (XIII et XIV, si l’on excepte Louis XVIII et la chute). Le lecteur est désormais habitué : les intrigues de cour, les rouages du pouvoir, les querelles intestines sont la chair et le sang de cette saga, qui a également su développer un fil fantastique du Destin français, qui semble trouver ici tout son paroxysme, puisque les deux souverains de ce tome 4, caractérisés notamment par de longs règnes et des guerres fructueuses, amènent la royauté à son degré le plus autoritaire et le royaume à ses frontières les plus larges. La violence y est évidemment présente, mais les alliances formées, les bras droits ou éminences grises qui se dégagent de ce tome prennent une place primordiale, montrant que le pouvoir de plus en plus étendu ne peut qu’être dilué dans les mains de plusieurs, et même si Louis XIV souhaite l’accaparer, son destin montre que sa réussite, et donc apogée, sera ensuite marquée par le déclin de ses héritiers.

© Delcourt / Mucciacito

Ce zénith historique semble correspondre à une forme d’apothéose graphique, avec un Francesco Mucciacito aux commandes du dessin pour transcrire l’abondance, le luxe et le faste qui caractérisent cette période, loin des donjons humides, des trahisons dans les alcôves, des piétinements d’ambition dans la boue... Plus riches, un peu moins brutaux dans leurs actions personnelles, ces rois se soumettent aussi à leur époque, celle de la Renaissance, et le rayonnement de la France s’en trouve d’ailleurs grandi avec eux. C’est donc naturellement que le dessin semble avoir pris le parti de cette magnificence, sans toutefois occulter les mesquineries du régime monarchique.

© Delcourt / Mucciacito

Série forte et fastueuse, dense et libre sur la monarchie française, La Couronne de France a su impliquer aussi bien l’histoire et ses soubresauts qu’un calcul de scénario qui impliquerait une cabale derrière les choix de rois et les orientations d’un royaume.