Dragon & Caméléon T.3 - Ryo Ishiyama - la chronique Manga

Résumé : La compétition entre le Dragon et le Caméléon prend un nouveau visage. Les deux mangakas sont en pleine remise en question, alors que le moment de monter sur le ring approche.

Critique : Dans le précédent tome de Dragon & Caméléon, Garyo Hanagami, le mangaka surnommé le Dragon qui s’est retrouvé dans le corps de Shinobu Miyama alias le Caméléon, a participé à un camp d’entraînement organisé par le Shonen Weekly. Six jeunes mangakas y ont participé pour améliorer leurs compétences tout en caressant l’espoir d’être publié et de voir leur série adaptée en animé. Malheureusement la dernière ou le dernier mankaga se fera blacklister de la maison d’édition.

Malgré toutes ses capacités et ce qu’il a pu apporter à ses « concurrent·e·s », Hanagami est arrivé dernier après un changement et une audacieuse tentative qui n’a pu aboutir. Il ne pourra donc pas publier sa série dans le Shonen Weekly. Mais comment atteindre son objectif ?

Ce troisième volet du manga de Ryo Ishiyama pourrait se diviser en deux parties. La première, bien qu’elle nous ait beaucoup plu et intéressé, pêchait par une narration un peu décousue. Dommage car sur le fond, elle s’est révélée passionnante, d’abord par les remises en question de Miyama. Est-ce qu’il ne doit être que le Caméléon ? Copieur de génie mais n’ayant aucune capacité d’invention ! Cette fièvre qui l’habite est-ce de la colère ou une chose différente et bien plus positive ? Tous ce questionnements laissent voir des potentielles évolutions très intéressantes pour le personnage.

© Ryo Ishiyama, 2023, SQUARE ENIX CO., LTD., 2025 Mana Books

D’autre part, l’arrivée d’un nouveau personnage venu du passé de Hanagami et du Shonen Weekly : Orochi Yamadano, le Serpent, une mangaka au caractère ambivalent qui joue avec nos émotions. Doit-on l’aimer ? La détester ? Zst-elle une génie ou juste démoniaque ? Peut-être un peu tout cela à la fois... L’apparition de ce personnage est salutaire à l’histoire, car elle de la profondeur à l’univers et atténue son manichéisme.

Nous évoquions un découpage en deux parties de ce tome. La seconde renoue avec une narration plus claire qui nous a complètement embarqué. Nous avons dévoré cette partie qui se concentrait sur Hanagami sans relever la tête et y avons pris beaucoup de plaisir, d’autant qu’elle annonce un nouvel arc qui promet d’être passionnant !

Cette série nous plait toujours autant. Les personnages de Dragon & Caméléon sont bien construits et gagnent, comme nous le disions, en profondeur sans oublier tout ce qu’elle nous apprend sur le monde de l’édition et la création de mangas. Hâte de lire la suite pour voir si nos espoirs seront comblés !