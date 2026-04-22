Un lugar más grande - Nicolas Défossé - critique

Résumé : Deux hommes bricolent du matériel électrique pour faite fonctionner un haut-parleur qui doit sonoriser la rue.

Critique : Nous sommes à Tila dans la région du Chiapas au sud du Mexique. Les habitants sont soudés pour maintenir l’autonomie de leur gouvernement local bâti dans un esprit de néo-zapatisme. Ils viennent d’ailleurs d’expulser des policiers et de détruire des tracts politiques nationaux.

Le Français Nicolas Défossé travaille au Mexique depuis plusieurs années. Il y a participé à la fondation d’une école de cinéma documentaire à San Cristobal de Las Casas, ville également située dans la région du Chiapas.

Copyright Terra Nostra Films/Tita B. Productions

Il propose ici, une nouvelle forme de cinéma-vérité : sans voix off, ni interviews en tant que telles, on assiste une tranche de vie des habitants de Tila. L’organisation de la cité fait participer toutes les bonnes volontés : la gestion administrative, la justice : les candidats sont nommés pour une période déterminée, le ramassages des ordures doivent se faire par roulement..

On se mobilise aussi pour préparer la fête annuelle locale : pour ce faire, on doit fabriquer des têtes d’animaux sur des manches de bois qui serviront à des joutes entre jeunes.

Le cinéaste capte la vie quotidienne, les aspirations et les doutes d’une population soudée qui défend de manière pacifique son autonomie, sa façon de vivre et ses traditions.

Un témoignage précieux en ces temps de mondialisation au libéralisme débridé.