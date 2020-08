Un monde plus grand - la critique du film

Résumé : Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce qu’elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions chamaniques. De retour en France, elle ne peut refuser ce qui s’impose désormais à elle : elle doit repartir pour commencer son initiation… et découvrir un monde plus grand.

Critique : Corinne, dont on pressent dès les premières séquences qu’on nous vendra la vraisemblance du récit, en affirmant que le personnage existe bel et bien, est dépressive. Elle oublie d’appuyer sur le bouton d’enregistrement dans le studio où elle travaille, pendant qu’un chanteur interprète un morceau. Mais comme le monde du travail est bon, sensible et attentif aux difficultés de ses salariés, au lieu de la condamner, son employeur l’envoie en qualité d’ingénieure du son dans les contrées lointaines de Mongolie, au sein même d’un groupe de nomades. Et là-bas, elle apprend, au contact de la plus ancienne des personnes qui l’accueillent, qu’elle est elle-même chamane, envoûtée par un esprit du Loup.

Copyright Haut et Court

On voudrait bien croire à tout cela. A la limite, la rationalité occidentale n’a pas raison sur tout. Tout le problème demeure dans le traitement cinématographique de ce récit ethnographique. En effet, la caméra de Fabienne Berthaud (dont on se rappelle le très beau film Sky) prend le partie très risqué de transformer le récit de cette voyageuse en sorte de révélation magique de ses pseudos-pouvoirs spirituels. Le film joue alors avec une lumière sombre, des sonorités étranges ou exotiques, qui rajoutent à l’incongruité du propos et surtout enferment les nomades dans un univers de conte fantastique. A moins qu’il ne s’agisse d’un témoignage sociologique, on ne sait pas. La réalisatrice ne réussit jamais à choisir entre le drame psychologique de son héroïne, qui vient de perdre son mari, le récit presque horrifique d’un envoûtement, et la caricature sociale d’un groupe mongol d’éleveurs de rennes.

Copyright Haut et Court

La plus importante des maladresses du film demeure le fait que l’héroïne principale superpose sa révélation de pouvoirs chamaniques à son propre récit personnel d’un deuil. On ne peut alors s’empêcher de se demander si les esprits existent, pourquoi ces sortes de divinité choisissent d’habiter la personne de Corinne, au seul service de la résolution de sa tristesse et de sa dépression. On imagine qu’il y a bien d’autres combats plus importants à mener dans notre monde pour nos divinités. De plus, le récit précipite les nomades dans une série de poncifs interculturels qui les présentent comme des gens d’une bonté infinie, dépourvus de toute forme de méchanceté. La seule exception se trouve dans une scène où l’on s’aperçoit que les éleveurs nomades endossent l’habit traditionnel quand des touristes les approchent, afin de leur soutirer de l’argent.

Copyright Haut et Court

Cécile de France semble embarquée dans une émission télévisée, qui a pour objet de faire voyager des personnes célèbres au sein de tribus éloignées. Pour autant, elle s’implique dans ce rôle avec intégrité et sauve cette histoire. Sans elle, le récit aurait pu se réduire à une succession de stéréotypes culturels, ridiculisant le peuple mongol au lieu de le grandir.