Un trou dans la tête - Frank Capra - critique

Résumé : À Miami, Tony (Frank Sinatra), qui élève seul son fils Ally (Eddie Hodges), gère un petit hôtel au bord de la faillite. Proche de l’expulsion, il se résout à appeler Mario, son frère aîné (Edward G. Robinson), propriétaire de magasins new-yorkais.

Critique : Sur une idée assez faible (Mario aidera son frère veuf, si ce dernier accepte d’épouser une femme sérieuse qui saura le maintenir dans le droit chemin), Frank Capra revenait au cinéma après plusieurs années d’absence et tournait ici son avant-dernier film.

Si l’on retrouve quelques situations et bons mots dont le cinéaste était coutumier à sa meilleure période dans les années 1930 et 40, on peine se passionner pour cette banale comédie, finalement bien amère et aux allures très théâtrales (on ne sort guère de l’hôtel).

Le principal problème vient probablement du personnage central, interprété par Frank Sinatra, trop filou, menteur, tricheur, et volontiers goujat, qui ne parvient pas à susciter la sympathie. Celui-ci passe son temps à tromper son monde, y compris son fils, avec qui il fait copain/copain quand ça l’arrange, et le tout avec la faconde du loser qui promet toujours de se refaire en un tour de main.

Le long métrage est heureusement sauvé en partie par ses seconds rôles : le couple impayable formé par Edward G. Robinson et Thelma Ritter : lui pontifiant et maladroit, et elle ultra-sensible et constamment au bord des larmes, des rôles à quasi contre-emploi pour l’un comme pour l’autre. On peut aussi accorder une mention spéciale à la toujours juste Eleanor Parker, dans le rôle pourtant bien ingrat de la potentielle épouse idéale.