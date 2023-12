L’athlète complet - Frank Capra - critique

Résumé : Après la Première Guerre mondiale, un vétéran belge traverse les États-Unis en compagnie d’un cirque itinérant. Assistant du “Grand Zandow”, l’homme le plus fort du monde, il tente de trouver Mary Brown, la jeune fille américaine qui lui envoya des lettres pendant la guerre et dont il est tombé amoureux.

Critique : Après plusieurs courts-métrages réalisés sous la direction de Mack Sennett dès 1924, Harry Langdon devient pendant quelques années une vedette majeure du burlesque américain, formant avec Charles Chaplin, Buster Keaton et Harold Lloyd la “bande des quatre” du genre. Avant de devenir son propre metteur en scène (Papa d’un jour, 1927), il entame une collaboration avec Frank Capra : L’athlète complet, qui pourrait composer un triptyque avec Plein les bottes et Sa dernière culotte, est en soi un sommet de mise en scène, d’inventivité et d’humour, tout en caractérisant définitivement le personnage de Langdon : un rêveur humaniste, dégageant une poésie décalée et combinant maladresse et agilité combative. L’œuvre frappe par la modernité de ses gags et l’intemporalité de sa beauté, mais aussi par sa capacité à mélanger les genres, du film de guerre parodique au mélodrame urbain, en passant par la comédie loufoque.

Quatre séquences sont à ce titre mémorables : une première scène voyant le soldat Langdon se défendre contre un ennemi avec un lance-pierres ; un affrontement ambigu avec une dame dans un hôtel, précédé d’une montée d’escalier pittoresque ; un voyage en camion perturbé par un rhume et une scène finale d’anthologie, où la folie acrobatique dénote un sens aigu de l’espace et du rythme. Une osmose entre la finesse et l’efficacité qui marque la rencontre entre un acteur prodigieux et un cinéaste qui révèle déjà toute sa profondeur : bien avant Arsenic et vieilles dentelles ou La vie est belle, Frank Capra aborde le thème de l’innocent confronté à un monde hostile qu’il ne soupçonne pas. Et il ne serait pas surprenant que Michel Hazanavicius se soit aussi inspiré de cet athlète complet pour peaufiner le scénario et certains passages mélancoliques et comiques de The Artist. Il faut aussi souligner l’excellente musique de Xavier Demerliac interprétée par l’Attirail, et que les spectateurs des Rencontres cinématographiques de Cannes ont pu découvrir à l’occasion d’un mémorable ciné-concert.