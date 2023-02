New York-Miami - Frank Capra - critique

Résumé : Ellie (Claudette Colbert), fille du millionnaire Alexander Andrews (Walter Connolly), gâtée et capricieuse, s’enfuit quand son père lui interdit d’épouser King Westley (Jameson Thomas), un play-boy sur le retour. Elle part alorsrejoindre ce dernier à New York.

Critique : Sans beaucoup d’argent sur elle, Ellie va prendre le bus dans lequel elle va faire la rencontre de Peter Warne (Clark Gable), journaliste incontrôlable et sans gêne qui vient de se faire licencier par téléphone car, bien éméché, il s’est montré incorrect avec son patron.

Tous les ingrédients sont réunis pour que ce célèbre film soit considéré comme la première screwball comedy. Le principe en est de confronter un homme et une femme que tout oppose, qui se détestent, mais sont obligés pour une raison ou pour une autre de rester ensemble, et dont la relation mouvementée se conclura par une histoire d’amour. Le film raflera les cinq principaux Oscars en 1935 : film, réalisateur, acteur, actrice et scénario.

Pourtant, la notoriété de Frank Capra n’était pas encore suffisante pour que son studio, la MGM, accepte sur son seul nom un sujet qu’il avait lui-même choisi. Il eut tant de mal, qu’avec son habituel coscénariste Robert Riskin, il se tourna alors vers la Columbia qui l’accepta. De même, les deux acteurs principaux, retenus après de nombreuses défections n’étaient pas vraiment enchantés d’y participer.

Malgré cette difficile mise en œuvre, le résultat est admirable. Le couple réunissant Claudette Colbert en fille gâtée, insupportable et qui ne sait rien faire de ses dix doigts ; et Clark Gable, sans le sou, désinvolte, culotté, un peu mufle, mais débrouillard, fonctionne impeccablement. Le récit qui file à toute vitesse, drôle et enjoué mais sans être naïf, dispose autour d’eux une belle galerie de personnages secondaires savoureux : un dragueur imbu de lui-même, peureux et ridicule, un contrôleur pointilleux ou encore un automobiliste dont la jovialité cache de bien mauvaises intentions.

Cette excellente comédie, drôle, pétillante et positive fera entrer Frank Capra dans le cercle des cinéastes reconnus et bénéficiera désormais d’une liberté presque totale. Plusieurs chef-d’œuvre, comme autant de fables morales, suivront celui-ci, tels L’extravagant Mr. Deeds (Mr. Deeds Goes to Town 1936) avec Gary Cooper, Monsieur Smith au Sénat (Mr. Smith Goes to Washington 1939) ou encore La vie est belle (It’s a Wonderful Life 1946), tous deux avec James Stewart.

Un must de la comédie hollywoodienne.