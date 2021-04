Un voisin trop discret - Iain Levison - critique du livre

Résumé : Un vieil homme sans histoire se retrouve malgré lui mêlé à une sale affaire de guerre, pendant que le destin de deux femmes dépend de deux soldats de l’armée américaine. Vieilles affaires et nouveaux combats, telle est l’Amérique des revers de médaille.

Critique : Iain Levison est au meilleur de sa forme dans cet excellent roman satirique et machiavélique à souhait. On y fait la connaissance de Jim, chauffeur Uber, sexagénaire désabusé et misanthrope, qui voit d’un mauvais œil l’emménagement de ses nouveaux voisins, une mère de famille et son fils de quatre ans. En raison de la minceur des cloisons entre leurs appartements, Jim comprend rapidement que Corina Grolsch, épouse d’un soldat combattant en Afghanistan, est malheureuse à cause de son mari qui la trompe et la spolie. A sa propre surprise, il se prend d’amitié pour la jeune femme accorte et lui prête même de l’argent pour la tirer d’embarras. A l’autre extrémité du pays, Kyle Boggs, un autre soldat sur le point de partir en mission où il sera le coéquipier de Grolsch, contracte un mariage blanc afin de cacher son homosexualité à sa hiérarchie et pouvoir ainsi gravir les échelons de son ambition sans se heurter aux préjugés. Par hasard, les deux familles se trouveront liées à cause d’une bavure de l’armée au Moyen-Orient dont les conséquences se feront sentir jusque dans la vie très discrète de Jim. Iain Levison n’épargne rien ni personne : l’armée, la politique extérieure, la police, le mariage, il dézingue avec délectation les faux-semblants, le patriotisme sans idéal, les mensonges privés et d’État. Ici, pas de bons ni de méchants, mais une morale fluctuante et des personnages plus complexes et déterminés qu’il n’y paraît. Sens aigu de l’observation, piques contre la société de démonstration, contre l’exposition outrancière et la dissimulation cynique, voilà les grandes qualités de ce romancier pourfendeur des apparences.