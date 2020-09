Underworld : Blood Wars - la critique du film

Résumé : Selene, la chasseuse de lycans, doit affronter les agressions brutales des vampires et des lycans qui l’ont trahie. Avec David et son père Thomas, les seuls alliés de Selene, elle doit réussir à mettre un terme à l’éternelle guerre que se mènent les deux clans, même si cela exige de sa part l’ultime sacrifice.

Critique : On ne le répétera sans doute jamais assez, mais il existe bel et bien deux types de séries B. La bonne et la mauvaise. Et il faut bien se rendre à l’évidence, au fil des suites, la saga gothique stylée aura glissé progressivement du mauvais côté de la barrière. On pensait que le navrant Nouvelle ère, sorti en 2012, constituait à ce jour un point d’orgue en terme de conflit lycans/vampires sans une once de saveur. Et bien c’était sans compter sur ce cinquième opus intitulé Blood Wars qui délivre des enjeux toujours plus rachitiques dont les rouages désormais usés jusqu’à la corde font rapidement tomber le film de l’ex téléaste Anna Foerster (Esprits Criminels, Unforgettable) dans l’impasse. De ce côté, il est difficile de faire plus inepte, la guerre qui bat son plein entre lycans et vampires ne nous aura en effet jamais apparue aussi creuse que devant sa caméra peu audacieuse.

Copyright 2016 Sony Pictures Releasing GmbH

Vous me direz, ce n’est pas pour le scénario que l’on se déplace voir Underworld en salles (dans chaque volet, le script reste invariablement le même à quelques détails près) et encore moins pour son casting lisse et sexy dépourvu de tout charisme (on ne va pas se leurrer, dans cette saga, Kate Beckinsale a surtout occupé l’écran grâce à son sex-appeal en combinaison de cuir, et non par sa folle expressivité face caméra). La plupart des spectateurs viennent voir Underworld pour se taper des scènes d’action ludiques où ça bastonne sec dans un style largement hérité de Matrix. On en retrouvera effectivement quelques unes, parfois dynamiques, mais à peine efficaces hélas (il y a fort à parier que vous les aurez oubliés dès la fin du générique...), servies par des effets spéciaux numériques qui privilégient l’esthétique de la laideur. Blood Wars a beau avoir le budget d’une série B de luxe (on l’estime à 35M$), certains effets visuels font carrément peine à voir.

Copyright 2016 Sony Pictures Releasing GmbH

La débauche d’énergie apportée dans l’action ne parvient donc pas à faire oublier toutes les faiblesses dont regorge ce cinquième volet. Platement joué, sérieux comme un pape, tablant sur des rebondissements ineptes, Blood Wars se contente d’appliquer une formule défraîchie. L’épisode de trop balancé à la poire d’un public déjà saturé par le nombre incalculable de vilaines séries B maquillées en blockbusters qu’il voit défiler dans les salles chaque semaine. Alors au lieu de brasser du vide à tire larigot, il serait peut-être tout simplement temps de dire stop à la mascarade, et ce, même si ladite mascarade rapporte, comme à l’habitude, ses liasses de dollars aux producteurs...