Une affaire de famille - la critique de la Palme d’Or 2018

Résumé : Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les membres de cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets…

Notre avis : Le nouveau Kore-eda sélectionné à Cannes… c’est presque devenu un pléonasme. Sept fois en compétition (avec quelques passages par celle de la catégorie « Un Certain Regard ») en dix-huit ans, c’est devenu une habitude. L’une de celles dont voudraient se délester le Festival, désireuse d’afficher sa politique de renouvellement. Et pourtant, le réalisateur a signé cette année un film à ce point abouti que le snober aurait été ni plus ni moins qu’une preuve d’hypocrisie. Après plusieurs films dans lesquels il s’est concentré sur les relations entre deux ou trois membres d’une même famille (que ce soit des sœurs dans Notre petite sœur ou un père et son fils dans Après la tempête), et après le thriller The Third Murder, il revient à un récit qui ausculte une cellule familiale dans son ensemble, tel qu’il ne l’avait plus fait depuis Stil Walking il y a déjà dix ans. Il imagine ainsi une famille, composée de deux parents (Lily Franky et Andi Sakura), deux enfants (Matsuoka Mayu et Sasaki Miyo) et une grand-mère (Kirin Kiki), vivant d’arnaques à l’assurance et de vols à l’étalage. Dès le début, vient s’y ajouter une petite fille, livrée à elle-même (Kairi Jyo) et rapidement adoptée. C’est à travers les yeux de cette gamine mutique que l’on assiste, dans un premier temps, au quotidien de ce foyer.

C’est donc au cours de scènes collectives que l’on découvre de l’intérieur comment fonctionnent leurs relations, et la façon dont ils survivent à leur exclusion sociale grâce à divers actes illégaux. La grande sympathie qui s’installe rapidement à leur égard nous fait aussitôt pardonner leur caractère délictueux. Et de les voir s’émouvoir pour cette petite fille en apprenant qu’elle était battue par ses parents ne peut que les rendre plus adorables encore. Fidèle à sa façon de filmer pleine d’humilité, Kore-eda pose ainsi sa caméra au cœur de cette famille pas comme les autres et s’interdit d’appuyer sur quelque discours mielleux ou autre scène superficielle. Avec la délicatesse qui caractérise son cinéma, il va peu à peu dévier de cette observation collégiale pour aller se concentrer sur chacun des membres et leurs interconnexions. C’est justement là que son travail sur ses précédents films se ressent car là où la première partie nous avait fait apprécier « une famille », la suite du développement parvient à rendre les six personnages plus attachants autant qu’à élargir leur caractérisation individuelle.

Là où on retrouve la finesse de Kore-eda, c’est dans le travail sur l’émotion que suscitent ses dialogues et dans les situations face auxquelles il met ses personnages pour faire ressortir leur fragilité. Chaque échange devient alors un moment d’une pure émotion, parfois teintée d’une fatalité éprouvante mais aussi d’un humour rafraichissant. Mais cette fable aigre-douce n’en reste pas moins un regard mélancolique sur la société japonaise : chaque vol à la tire commis par les enfants les renvoie à leur condition de laissés-pour-compte, le boulot d’escort-girl limite les chances d’Aki, la grande sœur, de trouver un emploi grâce à son seul physique. C’est justement cette réalité qui vient, dans la dernière partie, sortir brutalement le film de sa légèreté cotonneuse. Le réalisateur adopte alors une tout autre mise en scène, se rapprochant davantage de celle qu’il avait expérimentée dans The Third Murder où se multipliaient les scènes d’interrogatoire.

Un dispositif qui permet de nous faire découvrir –au forceps– tous les secrets qui faisaient que notre regard sur cette famille était justement biaisé par le sentimentalisme avec lequel il nous l’avait présentée. Bien qu’il soit un peu laborieux dans la longueur, cet épilogue permet ainsi à Kore-eda d’interroger sur son propre cinéma en rappelant que, derrière les belles histoires de famille qu’il multiplie depuis plus de quinze ans, se dissimulent des réalités sociales plus abruptes qu’il ne faudrait pas occulter. Voici pourquoi Une affaire de Famille apparaît aujourd’hui comme un aboutissement auteuriste dont on espère que le jury du Festival sera touché par l’intelligence du propos au-delà de son seul travail pour rendre cette fable touchante.