Une femme sur le toit - Anna Jadowska - critique

Résumé : Mirka, sage-femme d’une soixantaine d’années, mène une vie irréprochable auprès de son mari et de leur fils. Pourtant un matin, quelque chose change. Après s’être levée tôt, avoir étendu le linge et acheté de la nourriture pour ses poissons, elle tente de braquer une banque armée d’un couteau de cuisine. Son geste désespéré échoue mais l’oblige à reconsidérer sa vie.

Critique : Elle est polonaise et, comme beaucoup de femmes de sa génération, elle étouffe sous le poids de l’inflation, le mépris social et l’ennui. Mirka exerce pourtant le noble de métier de sage-femme dans un hôpital, elle accompagne les futures mères dans leur maternité avec la rigueur et le sérieux dus à son métier. Et pourtant, un jour, alors que le ciel est couvert d’un étrange voile bleu et blanc, elle se retrouve sur le toit de son immeuble, prête à défaillir dans le vide. Une femme sur le toit est issu d’un fait divers de 2011. L’œuvre raconte dans une langue très épurée, et à la fois très esthétisante, la faillite ordinaire d’une épouse qui cède à la tentation inouïe de braquer une banque, munie d’un misérable couteau de cuisine. Elle avait nourri les poissons, certaine peut-être que son destin allait basculer dans une dimension inédite, si peu habituelle pour une femme de sa génération.

Il y a dans cette histoire pudique, le portrait tout entier des femmes polonaises que les dettes, la répétition ennuyeuse des jours, le poids des traditions poussent parfois au basculement psychologique. Le film est drapé d’une couleur particulière qui donne au récit une connotation quasi onirique ou fantastique. Et pourtant, l’ordre social, le réalisme des institutions s’emparent d’une existence ordinaire qui aurait pu échapper à la barbarie du monde. Elle se retrouve emprisonnée dans une cellule, le temps de la garde à vue, dont les murs ressemblent à tout point de vue à ceux de son propre appartement. Anna Jadowska filme la matière en proie à la démolition d’une femme qui est passée à l’acte délinquant par dépression, ou tout simplement inconscience. Pourtant, peu à peu, au fil du récit, la réalisatrice fait émerger la puissance émotionnelle et intellectuelle d’une Polonaise que toute l’existence avait contrainte à la soumission et au silence.

La caméra d’Anna Jadowska fait penser, dans sa façon d’appréhender les regards, les corps, au temps passé à scruter la manière dont l’héroïne tente de renaître à la vie, à une œuvre de Fassbinder. Il apparaît dans la photographie bleutée, les passages furtifs dans un jardin, une véritable tendresse en faveur de cette femme qui ré-apprend le désir, et cherche à échapper à la médiocrité de sa condition. Le récit se permet toutes les digressions, même les plus improbables, passant de l’étouffement d’une cellule ou d’une chambre d’hôpital, à la luminosité d’un jardin semblable à celui d’Éden. Anna Jadowska ne cherche pas particulièrement la pitié de son spectateur. Elle montre la brutalité des univers carcéraux ou hospitaliers en Pologne, à travers la figure tragique, et parfois même agaçante, d’une femme qui emporte dans son désarroi, sa propre famille. Voici une œuvre de cinéma baroque et inquiétante, où résonne en contre-fonds, la dureté d’une société qui a pu céder aux sirènes de l’extrémisme et de la radicalité.

Une femme sur le toit est une œuvre sur les femmes, écrite et réalisée par une femme. La fiction sincère et généreuse met en valeur le combat courageux mais invisible de nombre d’entre elles qui cherchent, dans leur existence, un sursaut de désir et de liberté.