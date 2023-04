Une histoire d’amour - Alexis Michalik - critique

Résumé : Katia et Justine tombent amoureuses. Malgré la peur de l’engagement et le regard des autres, elles décident de faire un enfant, laissant le hasard décider de qui le portera. Mais alors que Katia tombe enceinte, Justine la quitte soudainement. Douze ans plus tard, Justine est retournée à une vie rangée et Katia, qui a gardé l’enfant, apprend qu’elle est condamnée. Contrainte de trouver en urgence un tuteur pour sa fille, elle se tourne vers sa seule option : son frère William, écrivain cynique et désabusé…

Critique : Doté de multiples talents artistiques (acteur, dramaturge, metteur en scène, scénariste et écrivain), le prodige Michalik n’en finit plus de dépoussiérer les arcanes du théâtre français depuis une bonne décennie. En 2016, Edmond qui relate l’élaboration du Cyrano de Bergerac de Rostand, lui vaut deux Molières. En 2019, il en fait une comédie pleine d’humour et d’entrain qui réunit plus de 700 000 spectateurs. Avide d’explorer des univers variés, il s’éloigne du genre « film en costumes » et s’attaque, avec la liberté de ton qui a fait sa réputation, aux thématiques les plus dures avec l’adaptation de sa pièce Une histoire d’amour jouée à la Scala en 2020.

Remplaçant l’habituel couple hétérosexuel par un couple de femmes, il nous invite à suivre le parcours d’un duo mal assorti. D’un côté Justine, issue d’un milieu favorisé, plutôt bien dans sa peau, ayant déjà connu quelques histoires solides avec des hommes. De l’autre Katia, pleine d’angoisses et de névroses, orpheline dès son plus jeune âge, à la recherche d’une relation homosexuelle durable. Elles décident pourtant de faire un bout de chemin ensemble et même d’avoir un enfant, Jeanne. Douze ans plus tard, alors que Justine a donné une nouvelle direction à sa vie, Katia apprend qu’elle est malade et qu’il lui faut trouver un tuteur pour sa fille.

Au cinéma comme au théâtre, le surdoué Michalik parcourt tambour battant quinze années d’une vie entrelacée de bonheurs et de peines. Virevoltant entre humour et légèreté, il ajuste le curseur de l’émotion juste au bon endroit pour ne jamais s’égarer dans la mélancolie, tandis qu’une mise en scène réglée au cordeau et des dialogues enlevés participent activement à l’épanouissement de ce bouquet coloré de sentiments mêlés et de destins entrecroisés. Cependant, notre prolifique auteur, emporté par son élan, se perd, en deuxième partie, dans quelques clichés un peu trop arrosés autour d’un frère (interprété par Alexis Michalik lui-même) qui aurait gagné à se parer de davantage de nuances.

Mais finalement, ce raconteur d’histoires a toujours préféré créer des univers propres à attiser l’imaginaire plutôt que de se consacrer à des études de caractère plus concrètes, quitte à prendre quelque liberté avec la cohérence. On lui sait gré de cette maestria à manier cynisme et dérision jusqu’à transformer le drame en comédie, et de ce talent tout particulier à nous transporter sans coup férir du rire aux larmes. La justesse de ton, la qualité de l’ interprétation (Juliette Delacroix et Marica Soyer faisaient déjà partie de la distribution de la pièce de théâtre) et un rythme soutenu composent un spectacle plaisant qui ne laisse aucune place à l’ennui.