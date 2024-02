Edmond - Alexis Michalik - critique

Résumé : Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».

Critique : Alexis Michalik est un enfant prodige du nouveau théâtre français, qui a redonné ses lettres de noblesse à un art scénique à la fois populaire et sophistiqué, montrant son talent tant dans l’écriture que la mise en scène. Les spectateurs qui ont eu la chance d’assister à la représentation de sa pièce Le Cercle des illusionnistes, au Théâtre de la Renaissance, ont été bluffés par son imagination créative et sa capacité à partager son enthousiasme pour une époque (la fin du XIXe siècle) qui a vu l’émergence d’un nouvel art, celui initié par les frères Lumière et magnifié par Georges Méliès : un cadre historique et féérique que l’on retrouve dans Edmond. Il s’agit à la base d’un scénario écrit pour le septième art ; mais face à l’inertie des producteurs, Michalik décida de l’adapter pour la scène. Le succès critique et public d’Edmond, entériné par cinq Molières, fut à l’origine de la transposition du matériau au grand écran… à l’initiative de producteurs de cinéma souhaitant désormais récupérer les fruits de la réussite d’un spectacle vivant dont ils avaient boudé le projet ! Edmond est certes un séduisant objet de cinéma, subtil dans la mise en abyme mettant en avant le parallèle entre l’inspiration de Rostand (le pétulant Thomas Solivérès) et celle de son personnage.

Voulant soutenir son pote comédien Léo (le séduisant Tom Leeb), Rostand écrit des vers passionnés pour la costumière Jeanne (Lucie Boujenah, nièce de Michel), ce qui le poussera à puiser dans cette inspiration pour écrire une pièce comique et romantique destinée à relancer la carrière de Coquelin (Olivier Gourmet), un comédien soutenu par la grande Sarah Bernhardt (Clémentine Célarié). Mais Rostand devra affronter la jalousie d’une épouse bienveillante (Alice de Lencquesain), l’orgueil d’une star sur le retour (Mathilde Seigner, dont le jeu autoritaire se rapproche de celui de sa tante Françoise), la cupidité de producteurs corses (Simon Abkarian et Marc Adreoni), et la rivalité professionnelle de Georges Feydeau (Alexis Michalik himself), dont le goût pour le comique de situation inspire pourtant le réalisateur… Edmond regorge de références culturelles sur un certain Paris mythique également traité par Martin Scorsese dans Hugo Cabret ou Michel Ocelot dans Dilili à Paris, s’inscrivant dans une tradition qui remonte à French Cancan de Jean Renoir. On appréciera ainsi la finesse des dialogues et la capacité du réalisateur à mettre à jour le genre du vaudeville, et ce dans un cadre lié au patrimoine de la culture française.

Pour autant, le passage à la réalisation d’Alexis Michalik révèle d’amples et inutiles mouvements de caméra, une poésie un brin laborieuse, et surtout une tendance à se reposer sur les qualités littéraires du matériau original : la fin du film mettant en avant le dialogue final entre Roxane et Cyrano montre ainsi les limites du métrage, l’académisme et le caractère scolaire du dispositif laissant regretter le souffle romanesque de l’échange entre Gérard Depardieu et Anne Brochet dans Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau. Et en voulant rendre un hommage appuyé à l’atmosphère des Enfants du paradis de Marcel Carné, Edmond ne fait que montrer les limites d’une œuvre qui peine à trouver sa juste place entre le théâtre filmé et l’art cinématographique, un défaut que l’on pouvait aussi déceler dans les premières expériences à l’écran des théâtreux Guillaume Gallienne (Les Garçons et Guillaume… à table !) ou Andréa Bescond (Les chatouilles). Malgré ces réserves, Edmond ravira les inconditionnels de spectacles consensuels et emblématiques d’une certaine « qualité française ». Et quel plaisir de trouver dans des petits rôles certains excentriques du cinéma hexagonal, de Dominique Pinon en régisseur survolté à Jean-Michel Martial en tenancier de café victime de discrimination raciale, en passant par les sarcastiques Dominique Besnehard ou Olivier Lejeune en histrions dépassés par les événements.