Une nouvelle amie - François Ozon - critique

Résumé : Claire (Anaïs Demoustier) et Laura (Isild le Besco) sont de proches amies depuis l’enfance. La première épousera Gilles (Raphaël Personnaz), un cadre bon teint, la seconde, David (Romain Duris), un garçon un peu maniéré. Laura décédera subitement, alors que vient de naître leur petite fille. Comme Claire vit très mal cette disparition, son mari la pousse à rendre visite à David, qui vit désormais seul avec le bébé.

Critique : Ce long métrage, bien que tiré d’une nouvelle de Ruth Rendell, Une amie qui vous veut du bien ("The New Girlfriend", 1985), s’éloigne très vite de l’histoire originale. François Ozon s’approprie les personnages pour nous proposer une relation fondée sur la confusion des genres, sujet récurrent dans sa filmographie.

Dès sa première visite à David après le drame, Laura surprend celui-ci habillé et maquillé comme sa défunte épouse. Il explique sa tenue en disant que cela aide le bébé et qu’il a toujours aimé se grimer en femme. Après un moment de sidération, la jeune femme va le comprendre, et même l’aider à assumer cette nouvelle double vie.

Si la transformation de Romain Duris est assez spectaculaire, c’est surtout au cheminement du personnage interprété par Anaïs Demoustier que s’attache le récit. Celle-ci, le visage juvénile, plutôt timide et sérieuse jusque dans ses tenues qui la ferait passer pour une lycéenne, va accompagner et même pousser David dans sa transformation. Incarné par Raphaël Personnaz, le dernier membre du trio, sous ses airs de gendre idéal, révélera ses affects réactionnaires et son homophobie non assumée.

Le cinéaste réussit à contourner les écueils du sujet qui aurait pu le conduire vers le ridicule. Il développe une histoire, lointaine cousine de celles de Laura d’Otto Preminger (1944) etSueurs froides (Vertigo, 1958) d’Alfred Hitchcock, dans lesquelles le souvenir d’une morte hante le récit. Le style du cinéaste se rapproche ici de la manière d’un Pedro Almodóvar.

Toujours prompt à glisser des chansons dans ses films, Ozon nous gratifie de trois succès d’interprètes féminines : Hot and Cold de Katy Perry, Une femme avec toi de Nicole Croisille, et Follow Me d’Amanda Lear.