Une semaine de vacances - Bertrand Tavernier - critique

Le 1er mai 2026
Cette chronique douce amère de la dépression, est aussi un hommage au personnel enseignant. Bertrand Tavernier offrait à Nathalie Baye l’un de ses plus beaux rôles.
- Réalisateur : Bertrand Tavernier
- Acteurs : Nathalie Baye, Philippe Noiret, Philippe Léotard, Gérard Lanvin, Michel Galabru, Jean Dasté, Nils Tavernier, Flore Fitzgerald, Marie-Louise Ebeli
- Genre : Comédie dramatique
- Nationalité : Français
- Distributeur : Tamasa Distribution , Parafrance
- Durée : 1 h 42 mn
- Reprise: 15 février 2023
- Date de sortie : 2 juin 1980
- Festival : Festival de Cannes 1980
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Résumé : Lyon, 1980. Laurence (Nathalie Baye), professeure de français dans un collège, doute et perd le goût à presque tout. Son médecin (Philippe Léotard) lui ordonne une semaine d’arrêt de travail.
Critique : Au début des années 1980, le burn out n’était pas vraiment un sujet, et encore moins un sujet de cinéma. Bertrand Tavernier, cinéaste curieux et aventureux, tente l’aventure en reprenant le personnage de Michel Descombes (toujours Philippe Noiret), personnage central de son premier long métrage L’horloger de Saint-Paul (1974), ici second rôle, pour faire le lien avec cette chronique douce amère qui se déroule également à Lyon, sa ville natale. Tout est ouaté dans cette parenthèse professionnelle et personnelle vécue par Laurence, qui va utiliser cette semaine off pour revisiter toute sa vie : son travail évidemment ; l’importance de sa relation amoureuse avec Pierre (Gérard Lanvin), doux garçon pragmatique et adapte du bon mot ; son nouvel ami Lucien (Michel Galabru), restaurateur voisin qu’elle a d’abord connu comme père d’élève ; et ses parents, restés à la campagne et dont elle s’est éloigné. C’est d’ailleurs ce petit voyage de retrouvailles familial pudiques à la campagne qui sera indirectement le principal déclencheur de son « retour » à la vie active.
- Copyright Sara Films/Antenne 2/Little Bear - © Tamasa Distribution
Nathalie Baye, omniprésente, est parfaite pour incarner l’incertitude de son personnage, à la fois fort et délicat, ayant la vocation chevillée au corps. Elle forme un sympathique couple avec Gérard Lanvin, qui incarnera son mari dans Une étrange affaire de Pierre Granier-Deferre, l’année suivante. Les chansons d’Eddy Mitchell collent impeccablement à la douceur triste de l’ensemble. Le chanteur/acteur reviendra d’ailleurs dès 1981 dans l’univers du cinéaste pour jouer le rôle du simple d’esprit Nono dans le polar iconoclaste Coup de torchon.
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