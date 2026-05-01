Une semaine de vacances - Bertrand Tavernier - critique

Résumé : Lyon, 1980. Laurence (Nathalie Baye), professeure de français dans un collège, doute et perd le goût à presque tout. Son médecin (Philippe Léotard) lui ordonne une semaine d’arrêt de travail.

Critique : Au début des années 1980, le burn out n’était pas vraiment un sujet, et encore moins un sujet de cinéma. Bertrand Tavernier, cinéaste curieux et aventureux, tente l’aventure en reprenant le personnage de Michel Descombes (toujours Philippe Noiret), personnage central de son premier long métrage L’horloger de Saint-Paul (1974), ici second rôle, pour faire le lien avec cette chronique douce amère qui se déroule également à Lyon, sa ville natale. Tout est ouaté dans cette parenthèse professionnelle et personnelle vécue par Laurence, qui va utiliser cette semaine off pour revisiter toute sa vie : son travail évidemment ; l’importance de sa relation amoureuse avec Pierre (Gérard Lanvin), doux garçon pragmatique et adapte du bon mot ; son nouvel ami Lucien (Michel Galabru), restaurateur voisin qu’elle a d’abord connu comme père d’élève ; et ses parents, restés à la campagne et dont elle s’est éloigné. C’est d’ailleurs ce petit voyage de retrouvailles familial pudiques à la campagne qui sera indirectement le principal déclencheur de son « retour » à la vie active.

Copyright Sara Films/Antenne 2/Little Bear - © Tamasa Distribution

Nathalie Baye, omniprésente, est parfaite pour incarner l’incertitude de son personnage, à la fois fort et délicat, ayant la vocation chevillée au corps. Elle forme un sympathique couple avec Gérard Lanvin, qui incarnera son mari dans Une étrange affaire de Pierre Granier-Deferre, l’année suivante. Les chansons d’Eddy Mitchell collent impeccablement à la douceur triste de l’ensemble. Le chanteur/acteur reviendra d’ailleurs dès 1981 dans l’univers du cinéaste pour jouer le rôle du simple d’esprit Nono dans le polar iconoclaste Coup de torchon.