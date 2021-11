Une vie démente - Ann Sirot Raphaël Balboni - critique

Résumé : Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand la mère d’Alex, Suzanne, adopte un comportement de plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne redevient, tout s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui découvre la parentalité à l’envers !

Critique C’est un couple qui voudrait avoir un enfant. Pour l’instant, rien de plus banal. Jusqu’à ce que la mère d’Alex s’invite au milieu du couple, adoptant tout une série de comportements des plus excentriques. La Vie démente déroule ainsi le destin contrarié d’une femme qui s’égare peu à peu dans la folie. Elle multiplie les sautes d’humeur, se gare sur les places de parking pour personnes handicapées, s’enlise dans des dépenses illimitées et s’égare dans les trous de mémoire. Le film est construit sur une juxtaposition de saynètes où le couple assiste impuissant à la dégénérescence psychique d’une femme mûre. La mise en scène assume un point de vue proprement théâtral qui permet au récit d’échapper au risque du mélodrame. Au contraire, Ann Sirot et Raphaël Balboni, qui signent leur premier film de cinéma, s’engagent sur une chronique douce amère traitant la démence sénile, laquelle ne cherche pas tant à émouvoir sur un mode tragique qu’à provoquer un rire attachant et empathique. D’ailleurs, le personnage de la mère, au cœur de la narration, est le plus intéressant. Suzanne déroule ses comportements maladifs, dans une consternante naïveté, sans qu’à aucun moment la folie n’affecte son élégance et son apparente joie de vivre. Même le couple d’Alex et Noémie tient le coup, faisant en sorte de gérer au mieux la folie de la mère et en veillant à ce que la tempête ne les emporte pas dans son chaos mental et ne les empêche pas d’avorter dans leur projet de parentalité.

Copyright Arizona Films

La Vie démente est une comédie sérieuse où la question de la démence est abordée du point des enfants qui assistent impuissants à la dégénérescence de leur parent. Les deux cinéastes n’en font jamais trop. Il y a même dans le propos un risque assumé d’extravagance et de désinvolture autour de thèmes aussi graves qu’Alzheimer. Le style quasi télévisuel multiplie les plans fixes, dénués de tout formalisme cinématographique, dans une série de champs-contrechamps, mais dont on perçoit parfois les limites narratives. Bien sûr, il y a un souci du détail dans les couleurs des draps, la sonorité des appareils électroniques, comme si les choses de la vie quotidienne devenaient les témoins ordinaires de la chute en enfance forcée de Suzanne. L’art s’invite aussi dans des coloris tout en liquéfaction, en référence à la galerie que Suzanne tenait et peut-être en miroir à son cerveau qui se délite. Le film se moque allègrement de l’élitisme artistique, où tout peut devenir dans les yeux d’une dégénérée une mise en spectacle de la beauté.

Copyright Arizona Films

Voilà donc un film profondément original et décalé qui aborde non sans intelligence la douloureuse question de la démence sénile. Le tragique n’est jamais loin, mais les deux réalisateurs préfèrent multiplier le comique des situations. Certes, parfois le jeu des comédiens en rajoute dans l’excentricité. Mais la mélancolie doucereuse l’emporte, faisant ainsi la démonstration que même le pire de l’existence peut devenir un objet de poésie.