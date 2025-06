Une vierge sur canapé - Richard Quine - critique

Résumé : Bob Weston (Tony Curtis), un journaliste de presse à scandale, a publié un article qui ridiculise le docteur Helen Gurley Brown (Natalie Wood), une psychiatre spécialisée en sexologie. Poussé par sa hiérarchie pour un second papier, il va rencontrer la dite médecin en se faisant passer pour un autre.

Critique : On a connu Richard Quine plus inspiré et plus fin dans de précédentes comédies, notamment l’une musicale Ma sœur est du tonnerre (My sister Eileen, 1955) avec Janet Leigh et Jack Lemmon ; une autre teintée de fantastique L’adorable voisine (Bell, Book and Candle, 1958) avec Kim Novak, James Stewart et toujours Jack Lemmon ; ou encore une autre à tendance policière L’inquiétante dame en noir (The Notorious Lady, 1962) qui associe cette fois Kim Novak et Jack Lemmon à Fred Astaire.

Pourtant, la distribution alléchante pouvait laisser espérer du mieux : deux couples mythiques de cinéma de deux générations différentes s’y confrontent : les pétillants Natalie Wood et Tony Curtis, qui se détestent au début, font face à un mari et une épouse qui se querellent sans cesse, Lauren Bacall et Henry Fonda, rien de moins, et sans compter la présence du sémillant Mel Ferrer.

Las, une hystérie permanente et un prétexte de base de mauvais goût font que le tout a mal vieilli. Le jeu accentué des acteurs ne facilite pas les choses : Natalie Wood, perpétuellement étonnée et la bouche en cœur, Tony Curtis dans un numéro de charme bien lourd qui ne convainc que le personnage bien naïf de sa partenaire, et Henry Fonda qui n’est pas particulièrement à l’aise dans l’exercice comique. Reste Lauren Bacall, majestueuse en toute circonstance. C’est peu pour cette comédie bavarde et assez statistique qui devient vite insupportable.

À noter, tout de même, deux points positifs : une référence récurrente et amusante au "vrai" Jack Lemmon, et la présence d’Edward Everett Horton, dont ce fut le dernier rôle : cet acteur, fidèle d’Ernst Lubitsch, s’était fait une spécialité de l’étonnement à effet retard !