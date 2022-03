L’inquiétante dame en noir - Richard Quine - critique

Résumé : William Gridley (Jack Lemmon), jeune employé d’ambassade américain, vient de débarquer à Londres où il est nouvellement affecté. Il déniche un appartement à louer dans une belle maison où il est accueilli par une belle et étrange femme (Kim Novak).

Critique : Richard Quine et ses scénaristes dont Blake Edwards, le futur réalisateur de La Panthère rose, se sont attachés avec ce long métrage à un pastiche de film policier en hommage à Alfred Hitchcock : une maison mystérieuse, une disparition prétexte, une femme énigmatique, un héros ordinaire, et en point d’orgue la présence de Kim Novak, qui venait d’être immortalisée dans Sueurs froides (Vertigo 1958), réalisé par le maître du suspense lui-même.

Sur le ton léger de la comédie, on suit les aventures de ce jeune et naïf attaché d’ambassade, qui va tout de suite tomber amoureux de sa logeuse, apprenant simultanément qu’elle est suspectée d’avoir assassiné son mari dont le corps n’a jamais été retrouvé. Vu son statut de diplomate qui vise à être irréprochable, il est surveillé de près par son responsable d’ambassade (Fred Astaire) et pisté par Scotland Yard toujours à la recherche du disparu.

Le récit va alors enchaîner une succession de séquences plus ou moins cocasses, plutôt plus, mais toujours sans se départir d’un rythme débridé et dynamique. On peut noter, à titre d’exemple, une impeccable scène de barbecue nocturne tournant à la catastrophe, qui n’est pas sans rappeler les ressorts des comédies du cinéma muet.

Jack Lemmon, sorte de Monsieur Tout-le-monde, excelle dans ce rôle où il joue de ses mimiques et de son élasticité avec une belle justesse, face à Kim Novak, belle et ténébreuse, mais tout en retenue.

La dernière partie, qui accélère le rythme jusqu’à l’ébouriffement, se rapproche du style des œuvres de Buster Keaton, ce qui n’est pas le moindre des compliments.

Une comédie qui n’a pas eu un grand succès à sa sortie, et mérite d’être redécouverte.