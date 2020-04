L’adorable voisine - Richard Quine - critique

Résumé : A New York, Gillian Holroyd (Kim Novak), une sorcière qui s’ennuie, tombe amoureuse de son voisin du dessus, Shepherd Henderson (James Stewart). Le soir de réveillon de Noël, celui-ci tombe nez à nez, dans son appartement, avec une femme qui est entrée on ne sait comment. Il s’avère que celle-ci est la tante de Gillian et qu’elle est aussi une sorcière !

Critique : La petite histoire veut que ce film qui ait donné naissance au célèbre feuilleton Ma sorcière bien-aimée ("Bewitched"), dont les premiers épisodes datent de 1964. Il est vrai que dans ce long-métrage les sorcières sont aimables et bienveillantes, comme elles le seront dans la série. L’inspiration de la série télévisée réside en fait dans le film Ma femme est une sorcière ("I Married a Witch" 1942) de René Clair.

Si l’on accepte ou met de côté le caractère fantastique du récit, on assiste à une très sympathique comédie, bien écrite et joliment filmée : la dimension fantastique n’étant d’ailleurs qu’un prétexte à une comédie qui se passe tout à fait d’effets spéciaux. Beaucoup de séquences s’enchaînent avec de superbes plans de New York sous la neige : le plus marquant étant celui qui est longuement filmé depuis un gratte-ciel, au petit matin.

Il y a un aspect du film qui très troublant qui ne lui doit rien directement : il s’agit du couple formé par James Stewart et Kim Novak qui, indubitablement, nous renvoie à Sueurs froides ("Vertigo") qu’Alfred Hitchcock tourna avec eux juste avant, la même année. De plus, les costumiers des deux réalisations semblent s’être donné le mot, tant les costumes et les chapeaux de l’acteur, ainsi que les tenues de Kim Novak paraissent interchangeables.

Mais le film vaut largement par lui-même et demeure une belle, sympathique et futile comédie tournée dans le superbe Technicolor de la fin des années 50.

Richard Quine, metteur en scène injustement oublié aujourd’hui, après avoir été acteur, réalisa dans les années 50 et 60 quelques films très réussis, comme Ma sœur est du tonnerre ("My sister Eileen" 1955) avec Janet Leigh, sur un scénario de lui-même et de Blake Edwards (jamais sorti en salles en France, mais diffusé à la télévision) ou encore Liaisons secrètes ("Strangers when we meet" 1960), un drame avec Kirk Douglas et, de nouveau, Kim Novak.