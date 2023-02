Unlocked - Kim Tae-joon - critique

Résumé : La jeune Na-Mi retrouve son téléphone perdu, mais réalise vite que ce dernier échappe à son contrôle. Peu à peu, elle plonge dans le piège saugrenu d’un dangereux pirate, qui pourrait bien détruire sa vie.

Critique : Il faut savoir saluer une belle surprise quand elle se présente. En effet, Unlocked propose son lot de frissons et fait preuve d’efficacité. Parler de frissons n’est pas étranger au fait que le film lorgne sans détour vers le thriller paranoïaque, à la dimension horrifique assumée. Non sans succès, il parvient à filmer le téléphone portable comme on filmerait un monstre dans un film d’horreur, ce qui glisse quelques appréhensions à l’heure de s’endormir. À la fin, la mise en scène suggère même qu’il devient un revolver en quelques plans bien trouvés. L’idée de placer l’appareil parasité au-dessus du lit de la protagoniste renforce subtilement l’angoisse quand la nuit vient. Mais c’est bien la vraisemblance technologique du récit qui en est la première responsable. Un postulat d’horreur est aussi flippant qu’il est crédible. Sans jouer les ingénieurs en électronique, le spectateur averti sait qu’il n’est rien d’impossible dans ce qu’accomplit le criminel avec le téléphone de sa victime. Éloignons-le donc à l’heure de faire le bilan d’Unlocked, qui se veut positif.

Copyright Netflix

Certes, à la réflexion, viendront sans doute dans l’esprit des plus intransigeants quelques premières réticences. S’il est judicieux d’aborder la vraisemblance technologique du scénario, il faut faire preuve d’honnêteté en n’oubliant pas de mentionner les quelques facilités d’écriture qui l’empêchent de convaincre tout à fait. La vraisemblance susmentionnée est largement effritée à l’heure d’évoquer les attitudes des personnages. On souhaiterait leur intimer de communiquer un peu plus entre eux, ce qui résoudrait l’affaire ou la ferait avancer.

Cependant, la mécanique opère, et l’écriture un peu pataude réussit son twist final malgré sa nature téléphonée. Le film navigue entre le bon et le moyen, sans excès de part et d’autre. D’un côté, il demeure assez programmatique, en annonçant constamment ses effets, ce qui a tendance à en affaiblir la portée. La musique insiste à outrance et certains « préparations/paiements » peinent à convaincre car grossiers. De l’autre, il se montre malin et stimulant, voire ludique car il pousse à s’identifier à Na-Mi, et, plus morbide, nous amène à penser à la place du criminel. Nous nous demandons en permanence ce qu’il pourrait bien faire, et comment, avec l’objet de notre quotidien.

Copyright Netflix

La vraie habileté d’Unlocked réside dans son équilibre entre l’alerte sur les dérives technologiques, et l’absence d’un discours moralisateur, d’une faible et vaine critique de nos addictions, qui aurait pu être crainte avec ce sujet. À la place, le thriller, prenant, montre pas à pas comment la vie d’un individu peut se résumer à son téléphone, sans nous crier au visage que c’est dangereux, ce qu’aurait tenté un film mal avisé. Ici, l’enchaînement des événements se suffit à lui-même. La parano nous étreint, et les artifices de mise en scène et d’écriture, aussi lourds soient-ils, fonctionnent.

En fin de compte, Unlocked se hisse vers le haut du panier des productions de la plateforme, même si la formule implique une forme de nivellement par le bas. Sans s’y résigner, donc, rappelons que la Corée reste maîtresse en matière de thrillers. Si Unlocked ne fera pas date et reste loin des classiques du pays au matin calme, il a le mérite de leur faire honneur, et de nous offrir un divertissement respectable et savoureux.