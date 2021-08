Unplanned - Cary Solomon et Chuck Konzelman - critique

Résumé : La seule chose qui importe pour Abby Johnson, c’est d’aider les femmes. Touchée par la souffrance de beaucoup d’entre elles, elle est convaincue des bienfaits du droit à l’avortement. Elle s’engage comme bénévole au planning familial américain puis devient l’une de ses plus jeunes et brillantes directrices de clinique. Jusqu’au jour où ce qu’elle voit va tout bouleverser.

Critique : Le film Unplanned évoque l’histoire d’Abby Johnson, directrice d’un centre de l’organisation Planned Parenthood, devenue une prosélyte du mouvement pro-vie. Produit par la société Pure Flix, lié à l’évangélisme, le long métrage n’a été défendu que par la chaîne Fox News, à sa sortie en 2019. Sa diffusion en France par la chaîne C8 a provoqué une polémique, à quelques heures de sa programmation, beaucoup l’accusant, à juste titre, d’être une œuvre de propagande anti-avortement. Dès le début, la voix off qui prend en charge le récit d’une véritable conversion assume pleinement son propos et oriente ce que le spectateur va voir, les événements et les personnages n’existant que par leur fonction purement illustrative.

En deux séquences et moins de dix minutes, Unplanned montre comment une intention idéologique parvient à vampiriser la forme même dans laquelle elle s’insère, pour foncer vers son destin : l’outrance, la spectacularisation. À cet égard, l’avortement par aspiration auquel assiste Abby engendre une séquence artistiquement affligeante, envisagée comme une scène d’horreur, où le sang et les larmes dialoguent au sein d’un dispositif voyeuriste.

Sans exception, les comédiens sont mauvais ; mais comment pourrait-on croire que, dans une configuration aussi militante, il puisse encore demeurer le désir même d’une velléité créative à laquelle on associerait actrices et acteurs ? En revanche, déroulant le parcours de la protagoniste, à travers une structure analeptique convenue, le long métrage multiplie les effets pour discréditer tout ce qui se rapporte à l’avortement, tout en magnifiant les sermons évangélistes et un idéal familialiste que ne renieraient pas un Donald Trump ou un Jair Bolsonaro. Ce manichéisme primaire, que cristallise l’antithèse entre Cheryl, filmée comme Cruella, et Abby, saisie comme l’immémoriale avatar de la fragilité féminine, ouvre aussi la voie à un surdosage pathétique, avec une bande-son idoine, qui n’est pas spécialement l’apanage d’Unplanned, mais de toute production cinématographique intrinsèquement nulle.