Vampire humaniste cherche suicidaire consentant - Ariane Louis-Seize - critique

Résumé : Sasha est une jeune vampire avec un grave problème : elle est trop humaniste pour mordre ! Lorsque ses parents, exaspérés, décident de lui couper les vivres, sa survie est menacée. Heureusement pour elle, Sasha fait la rencontre de Paul, un adolescent solitaire aux comportements suicidaires qui consent à lui offrir sa vie. Ce qui devait être un échange de bons procédés se transforme alors en épopée nocturne durant laquelle les deux nouveaux amis chercheront à réaliser les dernières volontés de Paul avant le lever du soleil.

Critique : Premier long métrage d’Ariane Louis-Seize, auteure de plusieurs courts, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant a été coécrit par Christine Doyon. À mi-chemin entre vision d’auteur et cinéma de genre, l’œuvre assume ses influences, que la réalisatrice précise dans le dossier de presse, lorsqu’elle évoque sa collaboration avec le directeur photo Shawn Pavlin : « L’expressionnisme allemand et les films de vampires nous ont certainement inspirés, mais également les films d’ados de la fin des années 90 et du début des années 2000. Nous voulions explorer la texture de l’image et de l’éclairage typiques de ces films. Ces deux influences ont créé notre univers visuel et je considère que ces références amènent un côté nostalgique, qui participe à cette mélancolie qui traverse le film (...) J’aime m’amuser avec les divers codes et langages, je m’en sers comme de précieux outils narratifs pour déjouer les attentes - les miennes et celle des spectateurs. Cette approche me permet aussi de façonner mon propre univers que je souhaite généreux et décomplexé, en évitant de le restreindre à une seule catégorie ».

Quelque part entre Only Lovers Left Alive et la série Buffy contre les vampires, Vampire humaniste... croise aussi trois genres pas toujours conciliables : la comédie, le teen movie, et le film de vampire... La comédie vampirique a certes donné quelques réussites, dont Le bal des vampires, quand l’univers adolescent en mode morsure a amené le sympathique Vampire, vous avez dit vampire ? (Tom Holland, 1985) mais aussi la sirupeuse franchise Twilight. Ici, le dosage est habilement concocté. Et ce récit de deux jeunes gens signant un pacte singulier arrache de nombreux sourires, tout en passant de la noirceur à l’hymne à la vie, du burlesque à l’émotion, avec un sens de la nuance (narrative et visuelle) appréciable. On peut aussi déceler dans cette histoire un sous-texte potentiel.

L’anorexie vampirique de Sasha ou le choix de retarder la conclusion du contrat en décidant de satisfaire d’abord les dernières volontés de Paul (une histoire de vengeance) sont révélateurs de la difficulté à trouver un équilibre entre des choix personnels assumés et la prise de conscience du jugement des autres. Bien rythmé par le montage du cinéaste Stéphane Lafleur (Tu dors Nicole), le long métrage doit aussi beaucoup à ses des jeunes interprètes, Sara Montpetit et Félix-Antoine Bénard, tous deux imprégnés de cette étrangeté qui sied à leurs personnages. Ils sont bien épaulés par des seconds rôles réjouissants, dont Marie Brassard (la tante) et Micheline Bernard (la proviseure), déjà croisées dans La femme de mon frère de Monia Chokri. Vampire humaniste... a été récompensé dans plusieurs festivals dont la Mostra de Venise 2023 où il a obtenu quatre prix.