Vei - Sara B. Elfgren, Karl Johnsson - chronique BD

Résumé : Sauvée de la noyade par un drakkar viking, la jeune Vei retrouve rapidement le monde qui est le sien : Jötunheim, le royaume des géants. Elle y regagne sa place en tant que l’une des treize champions choisis par les géants Jötnar pour affronter ceux sélectionnés par les Ases, les dieux d’Asgard, lors du Meistarileikir. Cette confrontation millénaire, qui n’a lieu que lorsque les étoiles s’alignent, décide du destin de Midgard, la terre des humains. Depuis toujours, ce sont les dieux d’Asgard qui y règnent, sous la férule du puissant Odin. Et pour cause, ils n’ont jamais perdu le Meistarileikir… Alors qu’elle se prépare pour son premier duel, Vei reçoit la visite inattendue du dieu Loki, qui, dans toute sa malice, lui dévoile la raison de cette invincibilité : les Ases trichent en usant de magie alors que cela est interdit. Comme il s’ennuie, et aussi car Odin aurait bien besoin d’une leçon d’humilité, Loki propose à la championne de l’aider à défaire un à un ses adversaires... Vei devra alors découvrir lors de ce tournoi sanglant pourquoi elle a été reniée et jetée à la mer, à qui elle peut vraiment faire confiance, et surtout quels sont les sacrifices qu’elle est prête à faire pour remporter la victoire…

Le conte qui nous est raconté ici ne semble, à première vue, guère original tant la mythologie nordique a été exploitée ces dernières années, aussi bien par la littérature, la bande dessinée que le cinéma, Marvel en tête. Sous la plume de Sara B. Elfgren, Vei sort pourtant du lot, grâce à un scénario extrêmement efficace et des personnages profonds.

Malgré les presque 350 pages que comptent le récit, le lecteur est embarqué d’une traite dans une aventure épique qui ne laisse aucun temps mort et qui se conclut en une apothéose à laquelle on ne s’attend pas. Quand on sait la difficulté qu’il y a parfois à conclure convenablement une histoire, Vei montre que les enjeux étaient finalement à la hauteur de l’épopée.

Vei / Elfgren, Johnsson (Ankama)

Dans un univers nordique, fait de vikings, de dieux et de monstres impitoyables, l’héroïne qu’est Vei détonne. Bien qu’étant une guerrière accomplie dotée de compétences et d’une soif de sang qui n’ont rien à envier aux hommes, elle fait aussi preuve d’une sensibilité et d’une naïveté qui lui coûteront.

Le personnage de Loki est, quant à lui, fascinant. Tout à la fois homme et femme, sincère et mensonger, il est l’ambivalence incarnée. Ses intentions sont aussi changeantes que son apparence et ses desseins restent malicieusement dissimulés par la scénariste jusqu’au bout.

Les géants Jötnar et les dieux d’Asgard, véritables maîtres à bord, sont, eux, dépeints comme de véritables manipulateurs amoraux et ivres de pouvoir. Leurs champions ne sont que des pièces dans leur sinistre jeu qu’est le Meistarileikir, et cela renforce d’autant l’intérêt pour Vei, qui devra se saisir de son avenir pour l’avoir entre ses mains.

Vei / Elfgren, Johnsson (Ankama)

L’histoire et son casting sont servis par le talent au dessin de Karl Johnsson, lequel lorgne très clairement du côté des comics américains. Son trait se révèle plutôt fin et léger, voire méticuleux. Au-delà du soin accordé aux personnages, on sent aussi une véritable attention portée aux arrière-plans. La mise en page est dynamique et les moments d’action - dont les affrontements entre champions - font clairement ressortir la tension qui règne. Enfin, pour ne pas déplaire, le tout est sublimé par un encrage et des couleurs qui ne montrent aucun défaut.

On ne pourra pas accuser ses auteurs d’appropriation culturelle car Vei est une petite pépite directement tirée du froid de Suède. On sent que Sara B. Elfgren et Karl Johnsson maîtrisent leur sujet en matière de narration et de dessin, alors que leur production est pourtant plutôt confidentielle pour le moment (Tales from Engelstofs...).

Saluons le travail d’Ankama qui nous fait découvrir Vei, d’autant que le livre en tant que tel est un bel objet avec sa couverture mate, son dos toilé et son signet. Espérons que nous aurons très rapidement d’autres nouvelles de ce duo suédois.