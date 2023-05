Vers un avenir radieux - Nanni Moretti - critique

Résumé : Giovanni, cinéaste italien renommé, s’apprête à débuter le tournage d’une fresque politique. Mais entre son couple en crise, son coproducteur au bord de la faillite et le monde du cinéma qui change, tout semble jouer contre lui ! Toujours sur la corde raide, Giovanni va devoir repenser sa manière de faire s’il veut mener tout son petit monde vers un avenir radieux.

Critique : Nanni Moretti, après le flamboyant Tre Piani, revient à Cannes un an plus tard, avec un film cette fois plus personnel où il prend la peau d’un réalisateur qui pourrait être son double. L’enjeu pour le cinéaste est de dénoncer dans un ton plutôt drôle une fabrique de cinéma devenue de plus en plus complexe, d’autant quand il s’agit de mettre sur l’écran des récits confidentiels, moins vendeurs que des grosses productions américaines. Fort de sa réputation et de son nom, le cinéaste parvient à trouver des financements pour mener à terme son projet mais l’ombre de Netflix rôle dangereusement autour de lui.

Le réalisateur italien offre une comédie dramatique, teintée de regrets sur les transformations de la production du cinéma. Il complète ce tableau plutôt mélancolique du récit de la séparation avec sa femme, productrice de ses films, signant là peut-être la fin définitive pour le personnage fictif qu’il interprète de toute forme de création. On reconnaît le ton faussement non personnel de Moretti, faisant penser à plusieurs reprises aux tonalités d’un Woody Allen entre autodérision et narcissisme assumé.

Mais Moretti opte pour une mise en scène très paresseuse. Il sur-occupe l’écran avec des dialogues qui n’en finissent pas, nourrissant même le sentiment désagréable qu’il deviendra de plus en plus complexe de financer et diffuser des longs-métrages de cet acabit. Dit autrement, Nanni Moretti fait du Nanni Moretti dans toute sa splendeur, ce qui donne l’impression d’un déjà-vu. Le spectateur ressent même la fâcheuse intuition que ce cinéma-là est franchement démodé, qu’il n’intéresse pas les nouvelles générations. En cela, hélas, le projet nourrit ce qu’il dénonce pourtant fortement, à savoir la difficulté de plus en plus forte pour le cinéma d’auteur de trouver son public et de se faire financer. À cela s’ajoute une mise en scène paresseuse, et une mise en abîme peu originale du cinéma dans le cinéma par le biais des décors de studio où se joue le tournage réalisé par le personnage fictif interprété par Moretti.

Fait rarissime à Cannes, le film n’est pas inédit puisqu’il est déjà sorti sur les écrans italiens. La question qui se pose demeure la rencontre entre un public français et le film de Moretti, où Mathieu Almaric joue un producteur corrompu. Elle peut ne pas avoir lieu, dans la mesure où le sujet aborde finalement une dimension trop axée sur un pan de l’histoire méconnu de l’Italie. À ce sujet, Moretti entretient une sorte d’ambiguïté sur son rapport au communisme, en l’occurrence ici très fortement décorrélé de l’Union soviétique et ses persécutions.

Voilà donc un long-métrage de Nanni Moretti trop long, trop verbeux, dont on se demande la raison de le voir figurer une nouvelle fois en compétition à Cannes. Le réalisateur était revenu bredouille l’an dernier pour Tre Piani qui était d’une grande force narrative. Pour notre plus grand regret, nous sommes passés à côté du sujet, avec le sentiment d’un film raté et sans éclat, a contrario du titre solaire.