Palombella Rossa - Nanni Moretti - critique

Résumé : Lieu : une piscine des années cinquante dans une ville de Sicile. Action : un match de water-polo, sport préfère du réalisateur. Temps : la durée d’un match. À partir de ces trois classiques unités, Moretti règle quelques comptes avec son pays et son époque.

Critique : Ceux qui ne connaissent de Nanni Moretti que ses derniers films à la narration quasi classique risquent d’être déroutés par Palombella Rossa qui, comme la plupart de ses longs-métrages avant lui, met en scène Michele, l’alter ego nombriliste et bavard du cinéaste. Choisissant de centrer le scénario autour d’un match de water-polo, Moretti en fait un lieu théâtral où tout devient possible, de la violence à la comédie musicale, en passant par l’irruption d’improbables individus (dont Raoul Ruiz, en invité énigmatique), parce qu’il n’est que la visualisation de conflits internes. Il y aura donc les questionnements politiques, qui ne cessent de revenir sous des formes diverses, mais aussi des questionnements personnels : Michele attendait mieux de la vie, et regrette ses goûters d’enfance. Il a beau avoir trente-cinq ans (pas encore le « superbe quadragénaire » de Journal intime), une fille et un métier (élu du parti communiste), les doutes qui l’assaillent le conduisent à une régression possiblement suicidaire.

Le plus jouissif du film, ce sont les interventions répétitives, et même bégayantes, d’un duo qui passe son temps à asticoter Michele, passant de la supplication à la menace sans que jamais leurs intentions soient claires. C’est que Moretti s’amuse avec aigreur des discours idéologiques figés et creux, de ces phrases amphigouriques que tout le monde autour de lui utilise mais qui au fond ne reflètent qu’un vide abyssal. De là cette violence récurrente entre gens qui ne se comprennent pas et surtout ne s’écoutent pas. Le discours est devenu une tromperie, les mots ne traduisent plus ni idées ni sentiments. Michele peut reprocher à la journaliste d’avoir trahi ses propos, il peut même la gifler, rien n’y fait ; la crise est là, crise du sens, crise du langage. Si le montage mêle diverses époques et sources, c’est à l’image d’une confusion généralisée, dont ne ressort que le sentiment d’inéluctabilité : on ne peut plus rien changer au passé. Michele enfant aurait dû refuser de faire du water-polo, mais une fois ce choix effectué, il était inévitable qu’il perde ce match. Il aurait pu ne pas s’engager politiquement, mais la distribution de journaux mène inéluctablement à l’émission politique où un journaliste se moque de lui. À l’heure des bilans, l’échec est patent.

Et pourtant, Palombella Rossa n’a rien d’un drame abstrait. La trouvaille de génie, c’est le match comme métaphore d’une vie ; mais Moretti ne se contente pas d’exploiter cette veine, il la dynamite par une profusion de personnages et de situations drolatiques qui interfèrent sans cesse dans la compétition. Dans le monde du cinéaste, il est normal que le public se détourne du match pour voir la fin du Docteur Jivago et hurle comme il le faisait pendant les échanges. Il est tout aussi normal que chacun ait avec soi un gourou ou que le soleil soit un ballon qui s’élève. De ces incongruités Moretti fait un tout cohérent, démesuré et énergique, qui le place dans la droite lignée d’Ecce bombo ou Bianca et qui, par sa singularité et son ton unique, nous est infiniment précieux.