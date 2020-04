Habemus papam - Nanni Moretti - critique

L’argument : Après la mort du pape, le Conclave se réunit afin d’élire son successeur. Plusieurs votes sont nécessaires avant que ne s’élève la fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu ! Mais les fidèles massés sur la place Saint-Pierre attendent en vain l’apparition au balcon du nouveau souverain pontife. Ce dernier ne semble pas prêt à supporter le poids d’une telle responsabilité. Angoisse ? Dépression ? Peur de ne pas se sentir à la hauteur ? Le monde entier est bientôt en proie à l’inquiétude tandis qu’au Vatican, on cherche des solutions pour surmonter la crise...

Copyright Le Pacte

Notre avis : Nanni Moretti se surpasse avec cette fable tragi-comique qui lui permet d’aborder l’univers ecclésiastique vingt cinq ans après La messe est finie. Dès les premières séquences, un humour acerbe désamorce le drame pressenti et le cinéaste gagne le pari de captiver sur un sujet plutôt casse-gueule à priori. Moins ouvertement polémique que Le Caïman qui évoquait les frasques de Berlusconi, Habemus papam n’en est pas moins réjouissant, par ses saynètes satiriques et son ton pince-sans-rire : il faut voir Sa Sainteté sombrer dans la névrose et la régression infantile, aidée par un psychanalyste athée et volubile (Nanni Moretti himself), pour apprécier la verve du cinéaste, qui propose la plus subtile peinture religieuse depuis Le sourire de ma mère de Marco Bellochio.

Copyright Le Pacte

Le meilleur réside dans cette fugue qui voit notre malheureux élu, ancien acteur, sympathiser avec une troupe de théâtre dans un hôtel cossu : Moretti réussit alors ce subtil mélange de réalisme documentaire et d’étrangeté irréaliste. Quant à Michel Piccoli, non doublé et bouleversant, il trouve son plus beau rôle depuis des années et n’aurait pas volé un Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes, vingt et un an après Le saut dans le vide. Comment cette œuvre profonde et captivante a-t-elle d’ailleurs pu être absente du palmarès ?