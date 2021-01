Vétéran - Jan Hrebejk - critique du téléfilm

Résumé : Martin vient d’être démobilisé de la Légion étrangère. Il retourne dans son pays natal, la République tchèque. Sa sœur et son mari l’accueille sans chaleur pour lui apprendre la mort de sa mère. Puis il vient en aide à un jeune homme aisé qui était malmené par trois hommes.

Critique : Une histoire de plus, où un vétéran de la guerre ne revient pas en pays conquis, si l’on peut dire. Ancien soldat, notamment sur le front afghan, Martin est d’abord accueilli par sa famille. Froidement. Puis il fait monter une prostituée dans l’hôtel plutôt fruste où il loge, avant d’assister en solitaire à un concert, le lendemain. Globalement désœuvré, notre homme a toutefois suffisamment de force pour mettre en déroute trois agresseurs, à la sortie du set musical : ceux-ci s’en prenaient au jeune Sebastian Kadlec, un fils de bonne famille

A ce morne tableau, s’ajoutent des dettes laissées par la mère du protagoniste, tout juste décédée. Peu de perspectives, donc, à l’orée d’une histoire qui s’annonce sombre, si ce n’est que le héros jette son dévolu sur un local en mauvais état, pour y envisager l’installation d’un café. Il faut bien qu’un élément perturbateur anime ce morne tableau, sinon on se lasserait vite des pompes qu’effectue Martin pour scander ses journées : ce sera la rencontre des parents de Sebastian, recroisé en ville, éternellement reconnaissant. Ces derniers habitent une très belle villa, où vit aussi la demi-sœur du jeune homme, Sarah, une célibataire endurcie. Entre le taciturne sudoripare qui glaviote souvent et la timide effarouchée, ancienne étudiante en sciences sociales, le scénario laisse planer la possibilité d’une liaison sentimentale qu’on repère, sans même avoir l’œil aiguisé d’un marksman. En attendant de savoir si l’alliance des contraires favorisera sa réinsertion sociale, notre vétéran alterne entre séances de combats, cours de mathématiques (ax2+bx+c) suivis dans le cadre d’une reprise d’étude, et promenades à vélo où s’épanchent les confidences (celles de Sarah).

Petit à petit, on découvre que les deux amants ont peur, chacun pour des raisons différentes. Le problème, c’est que nous aussi : on craint qu’au-delà de leur histoire, l’entourage ne s’en mêle, en discriminant le nouveau venu. La famille d’accueil n’est pas aimable, c’est un fait. On le découvre bien vite. Et Martin va faire craquer le vernis des apparences bourgeoises derrière lesquelles s’abritent ses potentiels beaux-parents. Lutte des classes en perspective, avec, à la clef, la révélation d’un terrible secret sur le passé du héros...

Eprouve-t-on pour autant de l’intérêt vis-à-vis des personnages principaux ? Encore faudrait-il qu’on adhère à l’interprétation des comédiens. Et que la mise en scène ne soit pas si platement illustrative.