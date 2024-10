Violence et passion - Luchino Visconti - critique

Résumé : Un vieux professeur, vivant seul dans sa maison romaine remplie de livres d’art, de tableaux et de souvenirs, est dérangé par l’intrusion de Bianca Brumonti, une comtesse qui insiste pour louer le deuxième étage de sa maison, afin d’y loger son étrange tribu : sa fille Lietta, Stefano, le fiancé de cette dernière ainsi qu’un gigolo, Konrad. À titre de loyer, elle lui offre un tableau, une pièce unique qui manque à sa collection. Dès lors, sa vie se trouve bouleversée par l’irruption de cette famille extravagante dont tous les codes moraux sont renversés. Le professeur est ulcéré par la vulgarité de ce monde aristocratique en voie d’embourgeoisement, dépourvu de culture et d’éducation. Mais il est aussi fasciné par l’intelligence de Konrad, cachée sous son cynisme de prostitué, et se lie d’amitié avec le jeune homme, qui devient pendant une courte période le fils qu’il n’a jamais eu.

Critique : Violence et Passion (1974) est l’avant-dernier long métrage de Luchino Visconti. Aux côtés de Silvana Mangano et Helmut Berger (l’inoubliable Louis II de Bavière dans Ludwig ou le crépuscule des Dieux, 1972) Burt Lancaster, qui avait déjà joué dans Le Guépard (1963), interprète de manière remarquable ce personnage de collectionneur vieillissant, reclus et étranger au monde incarné par ses locataires. Sans signer une autobiographie, Visconti, issu d’une très grande famille de Lombardie, a mis beaucoup de lui-même dans le personnage du professeur. Œuvre d’une grande richesse, bénéficiant d’une mise en scène raffinée et précise (chaque détail a son importance), ce film constitue une réflexion sur le vieillissement, la solitude et la mort qui approche.

La politique n’est pas absente de cette œuvre, elle apparaît dans les discussions entre les personnages et dans les rapports entre la vieille aristocratie (à laquelle appartient le professeur) et la « nouvelle » aristocratie corrompue par l’argent, dépourvue de culture et d’éducation. Et il n’est pas interdit d’y voir, comme le soulignent à juste titre Alain Sanzio et Paul-Louis Thirard (spécialistes du maître italien), le testament cinématographique du metteur en scène puisque ce film reprend tous les thèmes chers à son auteur. La vie tranquille du professeur est bouleversée par l’arrivée de ces nouveaux « hôtes », par leur excentricité et leur insolence, leurs violences et leurs passions. Irrité, il est aussi fasciné pour Konrad et son intelligence, au point de se prendre d’affection pour ce jeune homme qui pourrait être le fils qu’il n’a jamais eu. Au contact de cette tribu, il finit même par réapprendre à ne plus être seul, à s’intéresser aux autres et à vivre au sein d’une famille.