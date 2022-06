Voyage à deux - Stanley Donen - critique

Résumé : Entre leur première rencontre et le moment où leur amour s’effrite, douze ans plus tard, Joanna et Mark, un couple d’Anglais, passent à plusieurs reprises leurs vacances en France.

Critique : Recette infaillible pour réussir une comédie sur les aléas de la vie à deux : choisir un couple de comédiens éblouissants (Hepburn et Finney sont au sommet de leur charme), s’adjoindre les services d’un scénariste de haute volée (Frederic Raphaele qui plus tard s’intéressera à un autre couple, celui de Nicole Kidman et Tom Cruise dans Eyes Wide Shut), tourner dans les paysages de la douce France des années 60, ponctuer d’une musique aux petits oignons (celle de Henry Mancini), bien malaxer le tout à la battounette Donen, sophistiquée et pétillante d’esprit. Le tour est joué.

En état de grâce, Stanley Donen, inspiré par les méthodes de la Nouvelle Vague, ose faire éclater la linéarité de son récit et nous raconter, par petits bouts de scènes qui se répondent et s’éclairent, comment l’amour fou se transforme en guéguerre et regard vachard sur l’autre, comment on tombe dans les pièges que l’on s’était juré d’éviter. De tendresse, ce film est bourré, et de cynisme (voire de vitriol) tout autant. Sous des dehors de comédie plus aigre que douce, l’analyse est percutante et renvoie tout un chacun ayant fait l’expérience de la vie commune à ses propres égarements, d’où un rire parfois jaune. Passons... Et retenons l’essentiel : un film brillantissime, cruel et drôle, illuminé par la présence craquante d’une actrice d’exception (ah, la scène où elle se change dans la voiture...), l’un des meilleurs de son auteur, toujours très inspiré quand il s’agit de diriger la merveilleuse Audrey Hepburn.