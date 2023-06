Wahou ! - Bruno Podalydès - critique

Résumé : Catherine et Oracio sont conseillers immobiliers et enchaînent les visites de deux biens : une grande maison bourgeoise « piscinable, vue RER », et un petit appartement moderne situé en plein triangle d’or de Bougival. Malgré des visites agitées, ils ne perdent pas de vue leur objectif : provoquer le coup de cœur chez les potentiels acheteurs, le vrai, l’unique qui leur fera oublier tous les défauts. Celui qui leur fera dire « Wahou ! ».

Critique : Le métier d’agent immobilier est assez peu présent au cinéma. Wahou ! est justement le nom du cabinet qui vend des biens fonciers, l’enjeu étant pour les acheteurs potentiels de pousser un cri de joie en découvrant le lieu de vie qui sera le leur. Catherine et Oracio se battent pour vendre deux biens très différents : des appartements flambants neufs et une résidence bourgeoise dans la banlieue ouest de Paris. Le film en réalité est une occasion de dresser le portrait d’acquéreurs et de vendeurs qui engagent dans ces projets immobiliers une part d’eux-mêmes très intime.

Comme sait le faire Bruno Podalydès, Wahou ! est un joli film, sans prétention, sur la poésie intérieure des gens ordinaires qui, à chaque projet de vente ou d’achat, disent beaucoup des tourments ou des joies passagers qui les étreignent. Il est question de décès d’un conjoint, de la maladie d’un proche, du départ des grands enfants du domicile parental, et à chaque fois une envie d’obtenir le bien au prix le plus bas ou au contraire, une surévaluation du lieu où l’on a vécu. Podalydès fait succéder les scènes de visite essentiellement autour de deux biens très différents. Il y a d’ailleurs quelque chose de très théâtral, les comédiens étant invités à exprimer le plus dans un condensé de dialogues.

On a plaisir de voir sur l’écran cette myriade de comédiens confirmés comme Karin Viard, Agnès Jaoui, Isabelle Candelier, Manu Payet, Sabine Azéma etc. et même Bruno Podalydès lui-même, qui jouent des personnages légers et attachants assez différents des registres où on les attend. Mais la succession de saynètes a très vite ses limites. Même les personnages principaux des agents immobiliers souffrent d’une écriture assez superficielle, les faisant apparaître comme des héros assez clivés ou stéréotypés. On ne s’attache pas vraiment à ces personnes évoquées de façon trop rapide qui sont enfermés dans des rôles asse peu élaborés.

Mais l’humour est au rendez-vous et c’est heureux à l’abord de l’été. Les acteurs talentueux s’adonnent à ces exercices de comédie douce, plaisante, où chacun se retrouvera. On y parle de l’exigence de certains acquéreurs, des comportements inadaptés de certains vendeurs, mais surtout de cette aventure humaine qui commence ou ouvre une nouvelle page dans une vie quand il s’agit de signer une promesse de vente ou d’achat.